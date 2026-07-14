Минсельхоз: Ситуация в Азовском море не повлияет на снабжение продовольствием

Текущие события не представляют угрозы для продовольственной безопасности страны, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Специалисты министерства подчеркнули, что Россия обладает значительными мощностями для перевалки сельскохозяйственных грузов в различных регионах.
При возникновении необходимости логистика поставок будет оперативно переориентирована. В настоящий момент представители министерства совместно с другими ведомствами и бизнесом активно прорабатывают альтернативные маршруты грузопотоков.
Ранее Министерство транспорта усилило меры безопасности для сохранения стабильных морских перевозок в Азовском море.
До этого заместитель главы МИД Михаил Галузин обвинил киевский режим в ударах беспилотниками по гражданским судам в этой акватории.