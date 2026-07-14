Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10,5 км

Шивелуч выбросил пепел на 10,5 км, объявлен красный код авиационной опасности

Tекст: Мария Иванова

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 10,5 километра, передает KVERT.

Пепловое облако распространилось на 145 километров к востоку и юго-востоку от исполина. В связи с активностью вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

«Взрывы выбросили пепел на высоту до 10,5 км над уровнем моря, облако пепла смещается на 145 км к востоку - юго-востоку от вулкана», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что экструзивное извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью. В северной части купола растет новый блок лавы. Эксперты предупреждают, что пепловые выбросы на высоту до 12 километров могут произойти в любое время. Текущая активность вулкана способна повлиять на международные рейсы и низколетящие воздушные суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километров.

Месяцем ранее специалисты присвоили исполину наивысший красный код авиационной опасности.