Минсельхоз сообщил о росте сбора тепличных овощей в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

С начала года урожай овощей в отечественных теплицах превысил 923 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз в Max. Из этого объема порядка 378 тыс. тонн пришлось на томаты, а около 524 тыс. тонн составили огурцы.

Успешному развитию тепличного овощеводства в стране помогает целый ряд государственных мер поддержки. Среди них выделяются субсидирование части процентов по кредитам и возмещение затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов на Дальнем Востоке. Кроме того, аграрии получают помощь при внедрении технологий досвечивания.

Одновременно с этим в российских регионах подходит к концу сев овощей открытого грунта и посадка картофеля. На данный момент сельскохозяйственные работы уже выполнены на площади около 457 тыс. гектаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель АКОРТ Станислав Богданов исключил риск дефицита свежей продукции на фоне высокой доли отечественного производства.