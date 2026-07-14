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    14 июля 2026, 11:41 • Новости дня

    Минсельхоз сообщил о росте сбора тепличных овощей в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала года сбор овощей в российских теплицах превысил 923 тыс. тонн, чему способствовали активные меры государственной поддержки аграриев, сообщает Минсельхоз.

    С начала года урожай овощей в отечественных теплицах превысил 923 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз в Max. Из этого объема порядка 378 тыс. тонн пришлось на томаты, а около 524 тыс. тонн составили огурцы.

    Успешному развитию тепличного овощеводства в стране помогает целый ряд государственных мер поддержки. Среди них выделяются субсидирование части процентов по кредитам и возмещение затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов на Дальнем Востоке. Кроме того, аграрии получают помощь при внедрении технологий досвечивания.

    Одновременно с этим в российских регионах подходит к концу сев овощей открытого грунта и посадка картофеля. На данный момент сельскохозяйственные работы уже выполнены на площади около 457 тыс. гектаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель АКОРТ Станислав Богданов исключил риск дефицита свежей продукции на фоне высокой доли отечественного производства.

    14 июля 2026, 08:04 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет и дронов в Киеве
    ВС России поразили производства ракет и дронов в Киеве
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь на вторник нанесли групповые удары по украинской столице, поражены предприятия военной промышленности, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, указало ведомство в Max.

    Целями стали предприятия в Киеве, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников.

    Также поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Эти объекты использовали для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

    До этого российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    Ранее ВС России поразили портовую инфраструктуру с военными грузами в Одессе. Целями ударов стали транспортные суда, которые киевский режим использует на побережье Черного моря.

    Видео групповых ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    14 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Поддубный: По инициативе «Единой России» создают места памяти Героев СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым осмотрели сквер памяти участников СВО в Ставрополе.

    Объект благоустроен по партийной Народной программе, говорится в канале «Единой России» в Max.

    В рабочей поездке также участвовали губернатор региона Владимир Владимиров и депутат Госдумы Зураб Макиев.

    «Мы живем во время, когда личное мужество стало социальной нормой, и мы не можем позволить, чтобы Герои существовали только в телевизоре. Они являются ориентирами для жителей нашей страны и, в первую очередь, для детей. Мы должны сделать так, чтобы время героев было отражено везде», – подчеркнул журналист.

    В свою очередь Якушев обратил внимание на необходимость комплексной застройки современных микрорайонов. По его словам, помимо жилых домов нужно возводить спортивные объекты и комфортные зоны отдыха. Политик добавил, что по Народной программе в стране уже благоустроено около 120 ты. общественных пространств, а в выборе проектов приняли участие 70 млн россиян.

    В начале июля Поддубный заявил о необходимости бесшовного перехода военных специалистов на гражданские специальности.

    В мае Владимир Якушев сообщил о включении конкретных региональных инициатив в новую Народную программу партии.

    Весной секретарь Генсовета «Единой России» рассказал о благоустройстве 120 тыс. общественных пространств по всей стране.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ пресекла диверсию Украины на оборонном заводе в Подмосковье
    ФСБ пресекла диверсию Украины на оборонном заводе в Подмосковье
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предотвращена диверсия на стратегическом оборонном предприятии в Московской области, которую готовила украинская служба безопасности (СБУ) с использованием беспилотников, сообщили в ФСБ.

    Для удара планировалось использовать 35 FPV-дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Дроны доставили через Словакию и Польшу, их доставили контрабандным способом, их камуфлировали под испанскую керамическую плитку.

    Беспилотники хранились в арендованном ангаре рядом с оборонным объектом. Помещение снял завербованный гражданин России, который получал за это деньги.

    После запуска дронов в сторону предприятия спецподразделение ФСБ уничтожило все аппараты, обеспечив безопасность объекта и людей. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    На прошлой неделе спецслужбы предотвратили масштабную серию терактов на объектах военной инфраструктуры.

    В понедельник силовики сорвали попытку удара 24 беспилотниками по стратегическим аэродромам.

    Весной в Подмосковье предотвратили серию атак украинских беспилотников в Московском регионе.

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    14 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе

    Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель» и порт «Южный» в Одессе

    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ходе групповых ударов поразили в Киеве предприятие «Радиоизмеритель», ключевой поставщик компонентов электронной базы управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «Гром-2», FP-7 и несколько других предприятий.

    «Радиоизмеритель» поставляет агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для «Нептун-МД», FP-7, -9 и «Гром-2», производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения, указало Минобороны в Max.

    Поражено предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где собирают боевые части дронов и ракет. Там также обрабатывают и хранят взрывчатку для боеприпасов, проводят логистику военной продукции и БПЛА.

    Кроме того, в Одесской области поражены порт Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»), который используется для разгрузки ГСМ. Там же поражены семь резервуаров с ГСМ, которые обеспечивали ВСУ.

    В том же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения.

    Поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников.

    Ранее российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    До этого удар наносился по портовой инфраструктуре с военными грузами в Одессе.

    Комментарии (13)
    14 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией

    Глава МО Венгрии Русин-Сенди заявил о прекращении взаимодействия с Россией

    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будапешт намерен восстановить пошатнувшееся доверие западных союзников путем резкого ограничения дипломатических контактов с Москвой, заявили в минобороны страны.

    Руководство Венгрии пересматривает внешнеполитический курс ради укрепления связей с традиционными партнерами. Новый глава минобороны страны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену вектора, передает РИА «Новости».

    «Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», – безапелляционно заявил профильный министр.

    Примечательно, что всего за несколько дней до этого руководитель министерства иностранных дел Анита Орбан транслировала совершенно иную позицию. Дипломат отмечала стремление властей сохранить прагматичные отношения с Москвой, называя ее крайне важной европейской державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае венгерский парламент утвердил Ромулуса Русина-Сенди на пост министра обороны. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил эту кандидатуру.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о готовности Москвы к диалогу с новым руководством Будапешта.

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

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    14 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики начали массово покидать Красный Лиман, в городе остались лишь единичные группы солдат, которые пытаются скрыться среди мирного населения, сообщил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес.

    «Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются», – сказал Кортес, передает ТАСС.

    Данные об их местонахождении необходимо проверять, чтобы передавать точные сведения командованию, добавил он.

    По словам офицера, российские бойцы проделали масштабную работу по зачистке территории от вражеских станций радиоэлектронной борьбы и замаскированных беспилотников. Сейчас небо находится под полным контролем Вооруженных сил России, что обеспечивает безопасное перемещение.

    Военнослужащий добавил, что обнаруженные в ходе разведки засады противника были ликвидированы. Он подчеркнул высокую мотивацию российских бойцов, противопоставив ее коммерческим интересам наемников в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты для побега из города переодевались в гражданскую одежду.

    До этого российские военные ликвидировали пытавшуюся бежать ночью из Красного Лимана роту противника. Часть оставшихся в населенном пункте бойцов ВСУ пряталась по подвалам.

    Комментарии (5)
    14 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности для Киева будут обсуждать Украина и ее западные партнеры без России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой коалиции желающих.

    «Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на DRM News.

    Мерц отказался раскрывать возможный формат участия Германии в этом процессе и отметил, что этот вопрос останется на усмотрение правительства ФРГ и Бундестага. Говоря о поставках систем противовоздушной обороны, он напомнил, что Берлин, по его словам, как «крупнейший спонсор Украины» вносит свой вклад, но деталей не привел.

    Он также заявил, что настало время сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня, добавив, что в Европе открыты к переговорам. Одновременно Мерц подчеркнул намерение европейских стран продолжать «усиливать давление на Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе канцлер ФРГ заявил о невозможности формирования многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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    14 июля 2026, 10:18 • Новости дня
    Тбилиси согласовал демонтаж уродливых «кувшинов Саакашвили»

    Тбилиси согласовал демонтаж кувшинов Саакашвили

    Тбилиси согласовал демонтаж уродливых «кувшинов Саакашвили»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Мэрия Тбилиси выдала разрешение демонтировать установленные экс-президентом Михаилом Саакашвили в 2012 году в центре Тбилиси два футуристических кувшина итальянского архитектора Массимилиано Фуркаса, которые обошлись тогда бюджету в 75 млн лари (около 28,5 млн долларов по нынешнему курсу), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Решение о необходимости убрать из центра города кувшины было принято год назад, на их месте будет возведен отель.

    Собственником территории, площадь которой составляет 14,5 тыс. кв. метров, является компания «Рике дом».

    Представитель оппозиции Ираклий Абесадзе назвал решение мэрии «коррупционным», не приведя при этом никаких доказательств.

    В свое время в этих кувшинах Саакашвили хотел разместить музыкальный театр и выставочный холл, однако вскоре потерял власть. При «Грузинской мечте» кувшины несколько раз продавались на аукционах, однако в итоге все новые владельцы отказывались от них.

    С самого начала каприз экс-президента построить в центре Тбилиси при полном несоответствии его архитектуре нечто футуристическое вызывал много критических откликов специалистов и горожан. Также провалилась идея основать здесь музей вина.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее говорил, что этот проект «не соответствует урбанистике, не имеет функций, превратился в мусорную свалку».

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что «не является архитектором», но сказал, что «это уродство не подходит нашему красивому Тбилиси».

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    14 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    ВСУ убили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева
    ВСУ убили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева
    @ Федерация бокса Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Гришино под Красноармейском украинскими военными был застрелен украинский боксер, чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев, а также его мать, сообщил отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.

    «Был у меня сын – Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу, много где по Украине выступал, готовился на мир. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное – машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови. <...> Это были военные – хохлы [ВСУ]», – рассказал Игорь Карпачев ТАСС.

    Мужчина рассказал, что после этого начал осматривать двор и магазин, расположенный на участке. По его словам, супруга лежала застреленная прямо у входа в торговое помещение. Затем он спустился в домашний подвал, где увидел тело сына, также убитого выстрелами.

    Отец уточнил, что в жену было выпущено семь автоматных пуль, а в сына – пять, при этом спортсмена при жизни истязали. Пропала старая машина марки Toyota, 8 тыс. долларов и некоторое количество гривен.

    Сам Игорь Карпачев был эвакуирован из Гришино несколько дней назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух гражданских в селе Калиновка военнослужащими 155-й бригады ВСУ.

    В июне военнослужащие украинской армии в ДНР расправились с супругами из Родинского из-за подозрений в содействии российским военным.

    В поселке Гришино украинские боевики разрушили православный храм, превратив его территорию в минометную позицию и склад боеприпасов.

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    14 июля 2026, 10:04 • Новости дня
    Рэпер Киевстонер финансировал теракт под Москвой
    Рэпер Киевстонер финансировал теракт под Москвой
    @ Aleksandr Gusev/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский хип-хоп исполнитель Альберт Васильев (Киевстонер) оплатил покупку инструментов и координировал пути отхода диверсанта, планировавшего атаку на оборонный завод в Московской области, сообщил пойманный ФСБ фигурант.

    «Получил сообщение в мессенджере Telegram от своего ранее знакомого Васильева Альберта Викторовича, он также известен под псевдонимом Киевстонер, который попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке», – рассказал пособник.

    Его показания представлены на видео, опубликованном ФСБ, передает РИА «Новости».

    Мужчина сфотографировал тайник и отправил снимки заказчику. После этого Васильев перевел ему деньги для покрытия расходов и передачи другому неизвестному лицу.

    Кроме того, силовики перехватили аудиозаписи, на которых музыкант координирует эвакуацию исполнителя преступления.

    Сам несостоявшийся диверсант сообщил, что нашел работу через мессенджер, где за крупную сумму его связали с представителем украинских спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы снабдили предназначенные для удара по подмосковному оборонному заводу дроны канадской системой защиты.

    СБУ привлекла к подготовке этой атаки несовершеннолетних подростков. Днем ранее сотрудники ФСБ сорвали налеты беспилотников ВСУ на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    14 июля 2026, 01:32 • Новости дня
    Сестра Линдси Грэма заняла место покойного брата в Сенате США

    Губернатор Южной Каролины Макмастер назначил Дарлин Грэм сенатором США

    Сестра Линдси Грэма заняла место покойного брата в Сенате США
    @ Tracy Glantz/The Island Packet/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру скончавшегося сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) Дарлин на его место в Сенате США.

    «Моя обязанность – назначить того, кто будет занимать место этого <…> человека до конца его срока. Для меня честь обратиться к его младшей сестре Дарлин Грэм с просьбой довести до конца его работу», – приводит ТАСС слова Макмастера со ссылкой на Fox News.

    Дарлин Грэм поблагодарила губернатора за доверие и подчеркнула, что считает честью служить до конца срока, на который был избран ее брат. Она отметила, что намерена довести начатую им работу до завершения.

    Макмастер объявил о своем решении после того, как кандидатуру Грэм поддержали ключевые фигуры Республиканской партии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор США Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) умер 11 июля.

    Причиной смерти политика стало расслоение аорты.

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    14 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае

    Атака дронов вызвала пожар на Афипском НПЗ

    Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возгорание произошло на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА. Также повреждено здание на ж/д переезде, сообщили в канале оперативного штаба региона.

    В результате налета пострадал человек, его госпитализировали, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

    «Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», – заявили в ведомстве.

    Инцидент привел к пожару на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, пострадали крыши, фасады и окна в нескольких частных домовладениях. В одной из многоэтажек выбиты стекла и поврежден потолок.

    Фрагменты аппаратов задели здание на железнодорожном переезде и территории двух предприятий, вызвав еще одно возгорание. На дороге в хуторе Коваленко также вспыхнул огонь, однако спасатели быстро ликвидировали пламя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года в поселке Афипском Краснодарского края после падения обломков беспилотников начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

    В связи с последствиями атаки дронов в Афипском городском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    14 июля 2026, 09:59 • Новости дня
    В космосе нашли сахар

    В космическом облаке вдали от Земли нашли молекулы сахара

    В космосе нашли сахар
    @ ESA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи обнаружили эритрулозу – сахар, встречающийся в малине, в молекулярном облаке на расстоянии почти 27 тыс. световых лет от Земли.

    Молекулы сахара были впервые найдены в межзвездном пространстве, сообщает New Scientist.

    Открытие подтверждает гипотезу о том, что ранняя жизнь на Земле могла зародиться благодаря сложным сахарам, прибывшим из космоса. Сахара являются фундаментальными строительными блоками РНК и ДНК, генетического материала живых клеток.

    Исаскун Хименес-Серра из Центра астробиологии в Мадриде и ее коллеги направили радиотелескопы на молекулярное облако G+0.693-0.027. Сравнив радиоизлучение с лабораторными измерениями, они безуспешно искали простейшие сахара. Тогда было решено проверить наличие более сложного четырехуглеродного сахара – эритрулозы.

    «Когда я начала смотреть на сигналы, я подумала: «Я не могу в это поверить!»» – заявила Хименес-Серра. Она отметила, что было обнаружено огромное количество сахара. Результаты показывают, что эритрулоза могла сформироваться до появления Солнечной системы и попасть на молодую Землю около четырех млрд лет назад.

    Этот процесс мог доставить на планету от 500 тыс. до 50 млн тонн эритрулозы. Есихиро Фурукава из Университета Тохоку в Японии назвал открытие очень захватывающим, указывая на дополнительный источник распространения сахара помимо астероидов. Теперь стало ясно, что ингредиенты для биохимии распространены по всей галактике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские ученые нашли на астероиде Рюгу необходимые для создания ДНК нуклеиновые основания.

    Астроном Сергей Назаров назвал спутники Юпитера и Сатурна перспективными местами для зарождения внеземной жизни.

    Позже исследователи выявили на поверхностях Плутона и Титана неизвестное химическое соединение.

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    14 июля 2026, 00:48 • Новости дня
    Кличко сообщил о российском ракетном ударе по складам в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Голосеевском районе загорелись складские помещения после российской ракетной атаки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    Кличко сообщил в соцсетях, что российские войска нанесли удары по целям в Киеве баллистическими ракетами.

    Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах, Одессе и Харькове, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

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