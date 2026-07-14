Российский легкомоторный самолет «Танго» совершил первый полет

Легкомоторный самолет «Танго» с отечественным двигателем совершил первый полет

Tекст: Мария Иванова

Разработчиком новой машины выступает компания Spectra Aircraft, сообщает S7 Group.

За штурвалом находился директор СибНИА имени Чаплыгина, летчик-испытатель первого класса Владимир Барсук. Воздушное судно выполнило круг над аэродромом и успешно приземлилось, все бортовые системы отработали в штатном режиме.

Первому старту предшествовал масштабный этап наземных проверок. Специалисты тщательно тестировали экспериментальный образец двигателя АПД-520 «Лидер» на различных режимах работы. Инженеры измеряли время запуска и скорость набора оборотов силовой установки.

Затем испытатели перешли к проверкам на взлетно-посадочной полосе. Самолет выполнил рулежки и скоростные пробежки на мощностях, близких к максимальным.

Завершающим этапом стали безопасные подлеты на высоту до пяти метров, позволившие точно определить скорость отрыва машины от земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летный демонстратор самолета Tango совершил свой первый испытательный полет осенью 2024 года.

Холдинг S7 Group запланировал начало серийного производства легкомоторной машины на рубеж 2026 и 2027 годов.

Разработчик оценил стоимость одного учебно-тренировочного воздушного судна в 100 млн рублей.