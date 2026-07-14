Военкор Поддубный: Киевские организаторы терактов не гнушаются использовать детей

Поддубный: Киевские организаторы терактов не гнушаются использовать детей

Tекст: Мария Иванова

«Циничной деталью всей схемы боевиков стало использование несовершеннолетних. СБУ привлекла к работе подростков 13–16 лет: их заставляли активировать нелегально купленные сим-карты, без которых невозможно было управлять дронами. Эта деталь особенно остро подчёркивает, насколько далеко готовы зайти организаторы терактов, не гнушаясь втягивать в преступную деятельность даже детей», – отметил Поддубный в своем канале в Max.

Напомним, во вторник стало известно, что ФСБ пресекла диверсию Украины на оборонном заводе в Подмосковье.

При этом СБУ привлекла подростков к подготовке диверсии на оборонном заводе в Подмосковье.

«По замыслу боевиков серия терактов должна была поразить сразу несколько критически важных целей – объекты военной инфраструктуры, крупное предприятие ВПК, а также нанести удар по военнослужащим Минобороны», – сообщил военкор.

«Ключевым элементом плана боевиков была доставка в Россию 35 FPV-дронов, закамуфлированных под партию испанской керамической плитки. Дроны оснастили устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы системами управления канадского производства и мощными боевыми частями на основе взрывчатых веществ иностранного изготовления.

Маршрут доставки был выстроен так: груз двигался из Братиславы (Словакия) через польский Седльце и белорусский Брест — и далее в Московскую область. При этом финальная сборка и настройка дронов велись в Киеве под надзором кураторов, что подчёркивает централизованный характер всей операции», – описал подробности спецоперации Поддубный.

Для реализации удара рядом с намеченной целью был снят ангар, причем арендатором выступал завербованный СБУ гражданин России. За техническую часть отвечали двое граждан Молдовы Виктор Пирлог и Аурел Калос. А ключевым исполнителем в России должен был стать бывший участник этнической ОПГ, ранее отбывавший длительный срок. «После участия в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» он был амнистирован и в 2023 году получил российское гражданство. Но вместо того чтобы начать жизнь заново, он пошёл на новое преступление: по инструкциям зарубежных кураторов собрал и активировал дроны, наладил связь с иностранными операторами, а затем ушёл в заранее оговорённое место, где его должна была ждать группа эвакуации», – отметил военкор.

Координатором преступной сети, по версии следствия, был Альберт Васильев – гражданин Украины и США, известный публике как видеоблогер под псевдонимом «Киевстонер». «Сейчас он живёт в Испании и Словакии и, по данным ФСБ, совмещает медийную деятельность с распространением наркотиков. Именно он под патронажем СБУ руководил пособниками, распределял задачи и контролировал каждый этап подготовки теракта», – пишет Поддубный.

Исполнитель задержан и даёт подробные показания, раскрывая цепочку взаимодействия с зарубежными кураторами. Пособник, который занимался арендой и приёмкой груза, при задержании оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.

«Эта операция – ещё одно свидетельство того, насколько сложные, многоуровневые и безжалостные схемы пытаются реализовывать против России. Но она же показывает и другое: российские спецслужбы умеют видеть угрозу задолго до её реализации, грамотно выстраивать контрмеры и действовать на опережение. Благодаря их работе масштабный удар был остановлен ещё на стадии подготовки», – заключил военкор.