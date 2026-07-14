Росавиация разрешила полеты импортозамещенного Ми-171А3 в экстремальный мороз

Импортозамещенный Ми-171А3 получил допуск к полетам при минус 50 градусах

Tекст: Мария Иванова

Росавиация выдала разрешение на эксплуатацию импортозамещенного вертолета Ми-171А3 при температурах до минус 50 градусов Цельсия, сообщает «Ростех».

Машина создана холдингом «Вертолеты России» и успешно прошла испытания в условиях экстремальных холодов в Якутии.

Офшорный вертолет предназначен для полетов над обширной водной поверхностью. Планируется, что Ми-171А3 будет доставлять людей и грузы на шельфовые месторождения, связывая города с отдаленными поселками и буровыми платформами.

«Предприятия Госкорпорации Ростех создают авиатехнику, способную работать в самых суровых погодных условиях», – заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов. Он отметил, что в Якутии было выполнено 66 полетов и 22 наземные гонки двигателя, где воздушное судно отлично себя показало.

Ми-171А3 оснащен укрепленным фюзеляжем и безопасной топливной системой, предотвращающей возгорание при аварийной посадке. Вертолет может приводняться при волнении моря до пяти баллов благодаря надувным баллонетам. Для спасения экипажа предусмотрены надувные плоты, а при необходимости машину можно быстро переоборудовать в поисково-спасательный вариант.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский вертолет Ми-171А3 прошел испытания в условиях Крайнего Севера.

Ранее Росавиация сертифицировала эту машину в полностью импортозамещенном варианте.

В июне холдинг «Вертолеты России» передал компании «Газпром» три первых серийных офшорных борта.