Цена нефти Brent поднялась выше 86 долларов за баррель

Котировки нефти Brent превысили 86 долларов впервые с 12 июня

Tекст: Мария Иванова

Мировые цены на нефть продемонстрировали существенный рост, увеличившись более чем на 3%, передает РИА «Новости».

По состоянию на утро вторника стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,28% по сравнению с предыдущим закрытием. Цена достигла 86,03 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI также показали положительную динамику. Они подорожали на 3,26%, достигнув отметки в 80,69 доллара за баррель. Котировки WTI преодолели порог в 80 долларов впервые с 16 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 78 долларов за баррель.

В середине июня цена эталонной североморской марки опустилась ниже 80 долларов.

В апреле налоговая цена российской нефти Urals выросла до 95 долларов.