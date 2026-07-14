Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства для похудения

Роспотребнадзор остановил реализацию препарата для похудения «Ретатрутид»

Tекст: Мария Иванова

Инспекторы остановили незаконную реализацию продукции «Ретатрутид», которая позиционируется как средство для похудения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты продолжают выявлять ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже запрещенных добавок. По результатам принятых решений ограничена работа свыше 22,4 тыс. подобных площадок.

Среди примеров выявленных нарушений оказались страницы с товарами без государственной регистрации. Также обнаружена продукция с превышением нормируемых веществ, включая комплексы «Диосмин и Гесперидин» и «Глюкоза норма, две штуки». Помимо этого, изъята опасная добавка «NAC N-ацетилцистеин 1000мг 200 капсул».

Сотрудники ведомства ежедневно проверяют объявления и карточки товаров в интернет-магазинах. Покупателям настоятельно рекомендуют приобретать добавки только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов. При сомнениях в качестве товара следует обращаться на бесплатную горячую линию Единого консультационного центра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине февраля Роспотребнадзор отчитался о блокировке 3 тыс. сайтов с запрещенными биологически активными добавками. В начале того же месяца ведомство заблокировало 2 тыс. подобных интернет-ресурсов.

Осенью прошлого года служба подготовила специальные основания для запрета розничной торговли нелегальными препаратами.