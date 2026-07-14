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    14 июля 2026, 10:50 • Новости дня

    США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    TWZ: США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов в ходе удара по объектам в иранском городе Бендер-Аббас задействовали новейшие надводные аппараты для уничтожения подводной лодки, пишут американские СМИ.

    Центральное командование ВС США подтвердило использование беспилотных катеров в боевых условиях, пишет The War Zone.

    Атака проводилась 12 июля, она была направлена на иранские военные объекты, включая крупный ремонтный комплекс для кораблей.

    «Вчера, используя несколько ударных надводных дронов одностороннего действия, силы CENTCOM успешно поразили подводную лодку и пункт технического обслуживания кораблей в Иране», – заявили представители командования.

    Три аппарата Corsair атаковали порт на военно-морской базе, что существенно снизило наступательные возможности Тегерана.

    Президент США сообщил о намерении взять под контроль Ормузский пролив и возобновить морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон планирует взимать плату в размере 20% со всех грузов для обеспечения безопасности в этом нестабильном регионе.

    Блокада морского сообщения официально возобновляется 14 июля. Военные США будут перенаправлять суда и контролировать трафик в Оманском заливе, продолжая масштабное давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили ракетные комплексы и малые суда Ирана в районе Ормузского пролива. Трамп объявлял об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

    Месяцем ранее морской беспилотник Corsair использовался для эвакуации экипажа сбитого американского вертолета в Оманском заливе.

    14 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном

    Лавров назвал удары США по Ирану нарушением подписанного меморандума

    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия американских военных против Ирана расцениваются как нарушение подписанного ранее меморандума и препятствуют мирному урегулированию.

    Россия расценивает американские обстрелы иранской территории как нарушение договоренностей между США и Ираном, что блокирует возможность урегулирования кризиса, передает РИА «Новости».

    «Мы рассматриваем как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Договор, направленный на завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американская сторона возобновила удары.

    По заявлению президента США, действия якобы стали ответом на предполагаемую активность Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана охарактеризовало действия США как серьезное нарушение соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус данного соглашения как кризисный.

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    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    13 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    @ Aaron Schwartz/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    В интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту он заявил: «Мы сделаем это. Мы разнесем «Гору Кирка». Передайте иранцам, чтобы они готовились».

    В США объектом у «Горы Кирка» называют предприятием в Натанзе. В американских политических кругах заявляют, что Иран возобновил работы на этом объекте, передает ТАСС.

    Глава Белого дома также заявил, что США намерены ударить по Ирану «этим вечером» и «завтра», добавив, что Тегеран «ни черта не сможет с этим поделать». При этом он допустил, что бомбардировка предприятия в Натанзе может состояться «достаточно скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о прекращении перемирия.

    Трамп заявил о планах нанести мощнейшие удары по Ирану.

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    14 июля 2026, 00:26 • Новости дня
    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте

    Press TV заявил об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте

    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские военные нанесли удары ракетами и дронами по американскому судну, а также по военным объектам в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.

    «ВМС Ирана нанесли удар с помощью крылатых ракет по враждебному судну США в ответ на ракетные атаки на ряд военных объектов», – сообщает Press TV.

    Телеканал также заявил, что иранские силы задействовали дроны-камикадзе для ударов по американским системам военной связи, складам топлива и системе ПВО Patriot. Кроме того, под удар попали диспетчерская вышка и склад боеприпасов в Кувейте, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

    Белый дом заявил, что США собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе.

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    13 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Хуситы заявили о планах Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Хуситы заявили о планах Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    @ Planet Labs PBC/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарх предупредил о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива, сообщают иранские СМИ.

    Власти Йемена рассматривают возможность ограничения судоходства в ближайшее время, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Fars.

    Член политического бюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарх дал понять, что руководство страны твердо намерено закрыть проход для торговых судов.

    Представитель движения подчеркнул масштабность возможных последствий такого шага для глобального энергетического рынка.

    «Баб-эль-Мандеб станет единым с Ормузским проливом, а цена на нефть вырастет до 200 долларов за баррель», – заявил он.

    Ранее Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив.

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    14 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе в Одессу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ударные беспилотники атаковали два грузовых судна во время их перехода из Черноморска в порт Одессы, сообщили в министерстве обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в акватории Черного моря. Это случилось во время следования судов по маршруту из порта Черноморск в Одессу, заявили в Министерстве обороны России..

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», – отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали танкер на переходе из Черноморска в Одессу. Днем ранее армия России поразила плавучий док для подводных беспилотников в Черноморске. До этого ночной удар уничтожил доставлявшие военные грузы морские суда в портах региона.

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    14 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в порту Южный Одесской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области высокоточным оружием успешно поражены логистические объекты, а также техника с военными грузами и топливом для украинских войск.

    Военнослужащие на протяжении всего дня продолжали атаковать объекты портовой инфраструктуры и суда, работающие в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ в саоем канале в Max. Основной целью стал государственный морской торговый порт Южный, расположенный в Одесской области.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования серьезный урон понес логистический центр транспортной компании «Мигтранс». Военные уничтожили 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые использовались для доставки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили плавучий док для подводных дронов в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России нанесла удары по местам хранения военных грузов в Одессе. В ночь на субботу Вооруженные силы уничтожили резервуары с горючим в логистических узлах Южный и Измаил.

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    14 июля 2026, 05:24 • Новости дня
    Иран ударил по центру спутниковой связи США в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Удар наносился по базе Джуффейр, поражены склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США, указали в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    До этого американские военные сообщали, что третью ночь подряд проводят удары по иранской территории.

    Также США решили перекрыть доступ к морским гаваням Ирана, оставив Ормузский пролив открытым для других государств.

    На прошлой неделе Тегеран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    14 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля

    Посол Ирана Джалали заявил об отчаянии лидеров США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поведение лидеров США и Израиля указывает на их отчаяние, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Поведение Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху свидетельствует о глубоком кризисе, передает РИА «Новости».

    Иранский дипломат Казем Джалали уверен, что текущая ситуация является предвестником глобальных трансформаций в регионе.

    «Анализ поведенческих моделей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в регионе Западной Азии указывает на своего рода структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен», – подчеркнул посол. Рост числа жертв и организованные убийства говорят не о превосходстве, а о стратегическом тупике двух государств в противостоянии с Тегераном.

    Бездействие мировых институтов разрушает легитимность привычного порядка, открывая путь для новых коалиций. Напомним, 8 июля американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам. Вашингтон объяснил это реакцией на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ вооруженные силы исламской республики атаковали американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Иранские власти предостерегли Вашингтон от любых провокаций в Ормузском проливе. г

    Ранее американский лидер призвал премьер-министра Израиля избегать полномасштабной войны.

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    14 июля 2026, 08:00 • Новости дня
    Секрет пороха помешал немецким инженерам скопировать советскую «Катюшу»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия, даже если бы к ней в руки попала боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», не смогла бы ее воссоздать из-за секретного пороха, рассказал историк-архивист, биограф одного из создателей установки Георгия Лангемака Александр Глушко.

    Секретность боеприпасов не позволила бы противнику воспроизвести установку даже при захвате исправного образца, передает ТАСС. Историк-архивист Александр Глушко отметил, что немецкое командование безуспешно стремилось разобраться в устройстве советских снарядов. «Даже если бы установка попала в руки немцев, они все равно не смогли бы ее повторить. Главная тайна заключалась в порохе. Его рецептуру воспроизвести было невозможно – именно там был спрятан секрет», – пояснил биограф одного из создателей оружия Георгия Лангемака.

    Ровно 85 лет назад, 14 июля 1941 года, батарея капитана Ивана Флерова впервые применила систему залпового огня под Оршей. Из-за строжайшей секретности машины тщательно маскировали, а маршруты передвижения знал лишь ограниченный круг лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появление реактивной системы залпового огня «Катюша» кардинально изменило ход боевых действий Великой Отечественной войны.

    Немецкие солдаты прозвали эту артиллерийскую установку «сталинским органом».

    Современным развитием знаменитой машины стала российская система «Торнадо-С».

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    14 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    Заградотряд ВСУ расстрелял насильно мобилизованного священника УПЦ

    Солдаты ВСУ убили принудительно мобилизованного иеродиакона УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские заградительные отряды расстреляли иеродиакона Нифонта, которого ранее принудительно мобилизовали из монастыря канонической церкви.

    Священнослужитель канонической Украинской православной церкви был убит украинскими военными после попытки избежать участия в боевых действиях. Трагедия произошла с насельником Свитязского Петропавловского мужского монастыря.

    В российских силовых структурах сообщили, что иеродиакон Нифонт (Шендяпин) был насильно призван в ряды украинской армии. «После принудительной мобилизации священник попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ», – рассказал РИА «Новости» собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Украины сотрудники военкомата насильно увезли на полигон настоятеля Покровского храма.

    Всего с начала текущего года территориальные центры комплектования мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви. В частности, весной в Одессе военкомы похитили из такси архимандрита Руфина.

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    14 июля 2026, 16:30 • Новости дня
    В ФРГ зафиксировали рекордный рост заявлений об отказе от военной службы

    RND: В Германии резко выросло число отказов от службы в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии в этом году количество заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести значительно выросло на фоне обсуждений возврата призыва.

    Число немцев, не желающих служить в вооруженных силах, резко выросло, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Представительница Федерального ведомства по делам семьи и гражданским обществам Германии подтвердила эту тенденцию.

    «К 30 июня в ведомство поступило 5862 заявления, это значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867, и более чем в два раза больше, чем к концу первого квартала», – сообщает издание. Для сравнения: в 2011 году, когда обязательный призыв был приостановлен, зарегистрировали 4348 таких обращений.

    Новый закон о военной службе допускает возвращение к обязательной повинности при нехватке добровольцев или угрозе безопасности. В этом случае Бундестаг сможет ввести призыв по потребности, а численность армии планируется пополнять в том числе с помощью жребия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предупредил о возможном возобновлении обязательного призыва.

    Ранее немецкие школьники провели в Берлине массовые демонстрации против милитаризации страны. Однако позже министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о вероятности принудительной отправки солдат бундесвера в литовскую бригаду.

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    14 июля 2026, 02:07 • Новости дня
    Танкеры ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана, один член экипажа погиб, еще восемь моряков пострадали, сообщило минобороны ОАЭ.

    «Два национальных танкера «Момбаса» и «Аль-Бахия» подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Омана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В министерстве уточнили, что в результате атаки погиб индиец – член экипажа танкера «Момбаса». По информации ведомства, среди пострадавших шестеро граждан Индии и двое граждан Украины, состояние четверых оценивается как тяжелое. На обоих танкерах после ударов вспыхнули пожары, которые удалось локализовать.

    Министерство обороны ОАЭ осудило инцидент и заявило, что страна оставляет за собой право ответа на атаку. В ведомстве подчеркнули, что эмиратские военные готовы отразить любые дальнейшие вызовы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обвинили Иран в ракетных ударах по коммерческим судам в Ормузском проливе.

    Так, катарский СПГ-танкер Al Rekayyat ранее подвергся вооруженному нападению в Ормузском проливе у побережья Омана.

    США третью ночь подряд атакуют цели на территории Ирана.

    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте.

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    14 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Войска США сообщили о третьей подряд ночи ударов по Ирану

    CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану

    Войска США сообщили о третьей подряд ночи ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США третью ночь подряд атакуют цели на территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.45 по восточному времени (23.45 мск) Центральное командование США по поручению главнокомандующего начало третью подряд ночь нанесения ударов по Ирану», – сообщает CENTCOM в X.

    Ведомство подчеркнуло, что удары продолжат наносить серьезный урон иранским силам и уменьшат их способность «атаковать мирных жителей и коммерческое судоходство» в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что цели атак включают иранские системы наблюдения за побережьем, а также беспилотные и ракетные возможности.

    Серия взрывов была зафиксирована в нескольких районах Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ. Взрывы прогремели в области Джем провинции Бушер на юге страны, на острове Кешм, а также на острове Киш в Персидском заливе. Кроме того, о взрывах сообщили из иранского портового города Бендер-Аббас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили, что собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе.

    Press TV заявил об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.

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    14 июля 2026, 06:08 • Новости дня
    СЕНТКОМ: На Ближнем Востоке разместили более 50 тыс. солдат США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Численность американского воинского контингента в ближневосточном регионе превысила отметку в 50 тыс. человек, сообщило Центральное командование американской армии (СЕНТКОМ).

    «Более 50 тыс. американских военнослужащих в настоящее время развернуты на Ближнем Востоке», – заявило командование, передает ТАСС.

    Ранее Иран ударил по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.

    Также иранские военные нанесли удары ракетами и дронами по американскому судну и по военным объектам в Кувейте.

    До этого США провели третью серию ударов подряд по Ирану.

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