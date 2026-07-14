Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Tекст: Дмитрий Зубарев

О смерти прославленной спортсменки сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, передает РИА «Новости».

«В ночь на 14 июля не стало олимпийской чемпионки Галины Куклевой… Вечная память», – написал Аверьянов в своем Telegram-канале. В СБР подчеркнули, что вклад Куклевой в развитие биатлона невозможно переоценить, так как она прививала юным спортсменам высокие моральные принципы и сильный характер.

По данным источника агентства, причиной ухода из жизни стала тяжелая болезнь.

Прощание с покойной пройдет 16 июля в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета, где она работала профессором. Похоронят олимпийскую чемпионку на ее родине – в башкирском городе Ишимбай.

Галина Куклева завоевала золото на Олимпийских играх 1998 года и трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. На ее счету 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых – в личных соревнованиях. Спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2003 году. За свои достижения она была удостоена ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в столичной больнице умер двукратный чемпион Олимпийских игр фигурист Артур Дмитриев.