Тбилиси согласовал демонтаж уродливых «кувшинов Саакашвили»

Тбилиси согласовал демонтаж кувшинов Саакашвили

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Решение о необходимости убрать из центра города кувшины было принято год назад, на их месте будет возведен отель.

Собственником территории, площадь которой составляет 14,5 тыс. кв. метров, является компания «Рике дом».

Представитель оппозиции Ираклий Абесадзе назвал решение мэрии «коррупционным», не приведя при этом никаких доказательств.

В свое время в этих кувшинах Саакашвили хотел разместить музыкальный театр и выставочный холл, однако вскоре потерял власть. При «Грузинской мечте» кувшины несколько раз продавались на аукционах, однако в итоге все новые владельцы отказывались от них.

С самого начала каприз экс-президента построить в центре Тбилиси при полном несоответствии его архитектуре нечто футуристическое вызывал много критических откликов специалистов и горожан. Также провалилась идея основать здесь музей вина.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее говорил, что этот проект «не соответствует урбанистике, не имеет функций, превратился в мусорную свалку».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что «не является архитектором», но сказал, что «это уродство не подходит нашему красивому Тбилиси».