Ученые расшифровали имя древнего математика майя

New Scientist: Вычислившего орбиты Марса и Венеры ученого майя звали Тан Ваах

Tекст: Мария Иванова

Ученые впервые идентифицировали древнего астронома-математика майя, чьи сложные вычисления предсказывали орбитальные циклы Марса и Венеры, передает New Scientist.

«Это первое прямое упоминание предка-астронома-математика майя по личному имени», – заявил Франко Росси из Массачусетского технологического института. По его словам, это также самое древнее из известных имен астронома-математика на территории всей Америки.

С 2010 года раскопки в Гватемале выявили астрономические и математические надписи внутри небольшого каменного здания. На восточной и северо-восточной стенах находятся около 50 текстов, которые ученые считают черновиками. Росси и его коллеги расшифровали один из этих муралов, названный «Текст 19». Внизу фрески указано имя Сак Тан Ваах, что переводится как «Белогрудая лисица».

Текст состоит из 11 иероглифов, которые пришлось сканировать и изучать под разными углами освещения. Система календарей в «Тексте 19» использует математику в привязке к периодам времени, включая 260-дневный и 365-дневный календари, а также циклы Венеры и Марса. Вероятно, дата, к которой относится текст, – 7 ноября 781 года.

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