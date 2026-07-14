Индия и Бангладеш поссорились из-за нелегальных мигрантов

Индия начала масштабную депортацию нелегальных мигрантов в Бангладеш

Tекст: Мария Иванова

Индия и Бангладеш столкнулись с ростом напряженности на границе из-за проблемы нелегальной миграции, пишет The New York Times.

Индийские власти задерживают людей с бангладешскими документами или подозреваемых в нелегальном пребывании и депортируют их, часто под покровом ночи. Дакка в ответ усилила патрулирование, чтобы остановить приток и вытеснить людей обратно.

Ситуация обострилась после того, как главный министр индийского штата Западная Бенгалия Сувенду Адхикари начал выполнять предвыборное обещание по выдворению нелегалов. По его словам, с конца мая было депортировано более 10 тыс. человек, еще свыше тысячи ожидают высылки.

«Предыдущее правительство относилось к бангладешцам как к нашим зятьям. Они ели наш рис, наши лекарства и носили нашу одежду», – заявил политик в июне.

Бангладешские чиновники оспаривают эти цифры, утверждая, что с января приняли лишь около 300 депортированных через официальные каналы. При этом пограничники пресекли попытки индийских сил вытеснить около 850 человек за последние два месяца. Отношения между странами также осложнились после свержения правительства Шейх Хасины в Бангладеш в 2024 году, что привело к росту антимусульманских настроений в приграничном индийском штате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Индия начала строительство трех крупных военных баз у границы с Бангладеш.

Весной 2025 года индийское торговое министерство ввело немедленный запрет на ввоз готовой одежды из соседней страны.

Месяцем ранее власти направили войска в приграничный штат Западная Бенгалия для подавления протестов мусульман.