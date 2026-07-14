Основатель DeepSeek возглавил рейтинг богатейших ИИ-разработчиков

Основатель DeepSeek стал самым богатым среди создателей моделей ИИ

Tекст: Мария Иванова

Состояние основателя компании Лян Вэньфэна увеличилось более чем вдвое по итогам последнего этапа привлечения финансирования, передает ТАСС.

Согласно данным «Индекса миллиардеров» Bloomberg, активы китайского бизнесмена достигли 36 млрд долларов. Это позволило ему стать богатейшим в мире среди разработчиков моделей искусственного интеллекта.

Бизнесмен из Китая существенно обошел по размеру капитала своих главных конкурентов на рынке. Активы Грега Брокмана из OpenAI оцениваются в 25,5 млрд долларов, а соучредителя Anthropic PBC Дарио Амодея – в 8 млрд долларов.

В начале 2025 года технологическая индустрия столкнулась с серьезным потрясением после выпуска новой модели DeepSeek. Она показала результаты на уровне передовых американских образцов, но потребовала значительно меньших затрат на разработку. Стартап успешно продолжает развитие, недавно представив модель V4 и объявив о ее совместимости с процессорами китайского гиганта Huawei Technologies.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее китайский стартап DeepSeek получил оценку свыше 50 млрд долларов. Создание конкурентоспособной модели DeepSeek-V3 обошлось компании всего в 5,58 млн долларов. Успех этого чат-бота в начале прошлого года привел к потере 108 млрд долларов богатейшими людьми планеты.