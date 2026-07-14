Bloomberg: Трамп решил поддержать новые антироссийские санкции

Tекст: Мария Иванова

Президент США планирует поддержать законопроект о санкциях против России, продвигаемый покойным сенатором Линдси Грэмом, передает Bloomberg.

При этом сам глава государства высказался об инициативе менее уверенно. «Мы говорим об этом, мы примем решение по этому поводу очень скоро», – заявил американский лидер.

Грэм, скоропостижно скончавшийся в субботу после визита на Украину, ранее согласовал продвижение новых ограничений с администрацией Трампа. Лидер сенатского большинства Джон Тьюн отметил, что законодатели сейчас оценивают этот проект.

Изначально законопроект был предложен в апреле прошлого года. Документ разрешал вводить вторичные пошлины в размере до 500% для стран, закупающих российские энергоресурсы. Ранее Белый дом выступал против подобных мер, опасаясь срыва дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Украине.

Трамп уже принимал меры против покупателей российской нефти, введя пошлину в 25% на индийские товары. Позже этот сбор был отменен для заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели. Место покойного сенатора Грэма до конца срока займет его сестра Дарлин Грэм Нордон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа и американские сенаторы согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях. Автор этой инициативы Линдси Грэм ранее скоропостижно скончался от остановки сердца.

Президент США сообщал об обсуждении данного документа.