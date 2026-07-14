МИД назвал ложью сообщения о выездных визах для россиян

МИД официально опроверг введение выездных виз для россиян

Tекст: Мария Иванова

Подобные вбросы не соответствуют действительности, сообщает МИД

Накануне отпускного сезона дезинформационные ресурсы попытались распространить слухи о планах властей якобы ограничить выезд за рубеж и разрешить поездки в недружественные страны только группами от десяти человек.

«Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники», – подчеркнули в ведомстве. Официальный представитель министерства оперативно опровергла эту информацию.

Дипломаты напомнили, что право свободно покидать территорию страны гарантировано Конституцией. Порядок возможных ограничений регламентируется федеральным законом, в котором полностью отсутствует понятие выездных виз. Аналогичные фальшивки уже неоднократно опровергались в 2015, 2020 и 2022 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла слухи о подготовке документа о выездных визах.

Осенью прошлого года Министерство внутренних дел назвало недействительной информацию о временном запрете на выезд для мужчин призывного возраста.