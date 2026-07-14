Axious: Сенат США намерен в память о Грэме ужесточить санкции против России

Tекст: Мария Иванова

Сенат США намерен принять обновленный законопроект о санкциях против России в качестве дани уважения покойному сенатору Линдси Грэму, передает Axios.

Лидер сенатского большинства Джон Тьюн заявил: «Принятие обновленного законопроекта о санкциях, у которого 85 соавторов, стало бы великой данью уважения наследию Линдси».

Лидер меньшинства Чак Шумер призвал немедленно вынести документ на голосование, отметив, что это поможет союзникам. Сенатор Кори Букер подчеркнул, что такой шаг продемонстрирует двухпартийное единство ради дела, за которое Грэм боролся до последних дней жизни. Тем временем процесс замены Грэма идет быстро: по настоянию Дональда Трампа губернатор Южной Каролины назначил сестру покойного, Дарлин Грэм Нордоне, на оставшийся срок его полномочий.

Ранее Сенат был близок к продвижению внешнеполитических инициатив Грэма, но Трамп просил республиканцев подождать, чтобы дать его администрации возможность вести собственную кампанию. Однако после встречи в Турции с министром финансов сенаторы заявили о достижении соглашения с администрацией Трампа. Обновленный законопроект сужает сферу действия штрафов по сравнению с первоначальной версией, которая предполагала пошлины до 500% для стран, покупающих российские нефть и газ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил об обсуждении законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма об антироссийских санкциях.

Американский политик умер на 71-м году жизни в ходе внезапной болезни. Незадолго до кончины он пошутил о невозможности своей смерти до введения новых ограничений против России.