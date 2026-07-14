Трамп: Сенатор Грэм ушел из жизни по естественным причинам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп прокомментировал домыслы об убийстве сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Lenta.RU.

Глава государства заявил, что политик ушел из жизни по естественным причинам.

«Да, мы владеем полной информацией о причинах, у нас замечательные врачи, и они сказали, что определенная часть его тела буквально взорвалась», – отметил Трамп. Он добавил, что отец конгрессмена также скончался рано из-за сердечных заболеваний.

Ранее активистка Лора Лумер высказала предположение о возможном отравлении сенатора. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сочла подобные заявления обычным пиар-ходом. По мнению парламентария, некоторые деятели пытаются повысить рейтинги перед ноябрьскими выборами.

Известно, что вечером 11 июля политик скончался в своей столичной резиденции после внезапной болезни. Позже медики констатировали разрыв аорты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм умер из-за расслоения аорты.

Глава ФБР Кэш Патель сообщил о задействовании необходимых ресурсов ведомства для помощи местным властям.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на освободившееся место в Сенате младшую сестру политика Дарлин.