Турист сорвался со скалы на Курилах и погиб

Турист разбился насмерть при падении со скалы на Итурупе

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла на Сахалине, передает ТАСС. В региональном управлении МЧС раскрыли подробности инцидента.

«Сегодня в 13.08 на телефон службы 112 поступило сообщение о том, что с Чертовой скалы в 44 километрах от города Курильска сорвался и получил черепно-мозговую травму турист из незарегистрированной туристической группы», – рассказали спасатели.

На место немедленно направили поисковый отряд, медиков и полицию. Врачам оставалось лишь зафиксировать гибель путешественника. Сейчас следователи выясняют точные причины смертельного падения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кабардино-Балкарии при восхождении на пик Виа-тау погиб сорвавшийся со скалы альпинист.

В Иркутской области из-за обвала грунта с высокого выступа упала 24-летняя девушка.