Баканов поблагодарил Айзекмана за визит на Байконур для поддержки космонавтов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов выразил благодарность главе НАСА Джареду Айзекману за его приезд на Байконур для поддержки экипажа корабля «Союз МС-29», который отправится на МКС, передает РИА «Новости».

В ходе встречи руководитель российской госкорпорации тепло приветствовал американского коллегу.

«Спасибо, что нашли время поддержать совместную команду – наших ребят Петра Дуброва, Анну Кикину и, конечно же, Анила Менона, давайте пожелаем им удачи», – заявил Баканов. Он также обратил внимание на культурные различия в пожеланиях удачи: в России принято «держать кулаки», а в США – скрещивать пальцы, и предложил объединить эти жесты ради успешного полета.

В состав экипажа вошли командир Петр Дубров, бортинженер Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 14 июля в 17.48 по московскому времени, а стыковка с МКС ожидается в 20:56. Команда проведет на орбитальной станции 261 сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор американского космического ведомства Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур.

Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол.

Космический аппарат долетит до Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.