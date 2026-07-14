  • Новость часаНа сайте МОК восстановили раздел о России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Освобождение Донбасса лишает НАТО важного плацдарма против России
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Российские военные поразили объекты ВСУ в порту Южный Одесской области
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Рада отправила в отставку премьера Свириденко и правительство Украины
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией
    14 июля 2026, 08:59 • Новости дня

    Июньская жара унесла жизни 14 тыс. европейцев

    Politico: Июньская аномальная жара убила 14 тыс. жителей Западной Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный зной с температурами выше 40 градусов унес тысячи жизней в шести наиболее пострадавших странах Западной Европы.

    Аномальная жара, накрывшая Западную Европу с 18 июня по 1 июля, унесла жизни как минимум 14 тыс. человек, пишет Politico.

    Ученые отмечают, что подобные температурные рекорды были бы невозможны без изменений климата, вызванных деятельностью человека.

    Наибольшее число жертв зафиксировано в Германии, где избыточная смертность составила 6,8 тыс. человек. В Великобритании от жары скончались около 2,2 тыс. жителей, во Франции – свыше 2 тысяч, в Бельгии – 1740. Испания и Нидерланды сообщили о 810 и 480 жертвах соответственно.

    «Весьма правдоподобно, что эти цифры в первую очередь связаны с жарой», – заявил главный врач датского Государственного института сывороток Лассе Скафте Вестергор. Он подчеркнул отсутствие других очевидных причин для столь масштабного роста смертности.

    Специалисты предупреждают, что реальное число погибших может быть выше по мере поступления новых данных. Высокие температуры часто приводят к смерти не только от теплового удара, но и из-за обострения хронических заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально высокая температура воздуха унесла жизни более 5 тыс. жителей Германии. Рекордный июньский зной в Испании привел к гибели около 900 человек.

    Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более тысячи случаев избыточной смертности за одну неделю июня.

    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

    Комментарии (8)
    13 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская часть России примет на себя основной удар нового экстремального потепления из-за столкновения горячих атмосферных потоков, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

    «После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», – пояснил Фаццини РИА «Новости».

    Он отметил, что европейская часть территории России, по всей видимости, ощутит последствия этой волны сильнее всего.

    Ученый пояснил, что траектория движения горячего воздуха изменилась. Если раньше поток шел от Алжира к Скандинавии, то сейчас он направится из Магриба в северо-восточную Европу.

    Над российской территорией столкнутся антициклон из Африки и теплая волна со стороны Персидской пустыни.

    Помимо западных регионов России, от экстремальных температур серьезно пострадают скандинавские страны, Прибалтика и Польша, резюмировал итальянский эксперт.

    В июне экстремальная жара привела к огромному количеству смертей в Европе. Периоды засухи за последние годы поставили на грань нищеты миллионы европейцев.

    В мае синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за высоких температур.

    Комментарии (7)
    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    После продолжительных ливней и теплой погоды в Центральной России резко возросла численность испанских слизней.

    Моллюски длиной более 10 сантиметров массово появляются на улицах, в парках и на садовых участках, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Shot.

    Биолог Илья Гомыранов отметил, что 15 лет назад этот вид встречался в московском регионе редко, но теперь активно расширяет ареал. Наиболее масштабное нашествие наблюдается в Ленинградской области, где слизни уничтожают урожай. Инвазивный вид также замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны.

    «Колоссальная плодовитость испанских слизней – одна из главных проблем», – подчеркнул Гомыранов. Каждая особь откладывает до 100 яиц за сезон, что способствует быстрому захвату новых территорий. Слизни питаются растениями, нанося ущерб сельскому хозяйству, и вытесняют местные виды.

    Помимо вреда растениям, слизни опасны для человека и животных. Контакт с ними может вызвать заражение кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Для домашних питомцев проглатывание моллюска грозит заражением паразитами, поражающими сердце и легкие, что может привести к гибели.

    Ранее ученые связали появление испанских слизней в московском регионе с повышением температуры.

    Эти инвазивные моллюски успешно акклиматизировались в столице на фоне аномальной жары. Позднее исследователи из БелГУ выявили проникновение южных крымских улиток в северные регионы России.

    Комментарии (12)
    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

    Комментарии (2)
    12 июля 2026, 20:26 • Новости дня
    Власти Москвы предупредили о мощном ливне и грозе

    Tекст: Денис Тельманов

    В понедельник, 13 июля, столичный регион накроют кратковременные дожди с грозой, градом и порывистым ветром, жителям рекомендовано соблюдать осторожность.

    Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в столице в начале рабочей недели, передает РИА «Новости». Непогода придет в город в понедельник и продлится большую часть суток.

    «По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

    Городские службы обратились к москвичам с просьбой быть предельно внимательными на улице во время непогоды.

    В частности, жителям настоятельно не рекомендуют укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за непогоды в Москве на трамвайные пути упало дерево.

    Неделей ранее синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях с грозами.

    В августе прошлого года столичные власти прогнозировали сильные ливни с градом.

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Фицо заявил о желании стран НАТО наладить диалог с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники прошедшего в Анкаре саммита НАТО продемонстрировали готовность к возобновлению дипломатических контактов и переговорам с Москвой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к ведению диалога с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю», – сказал премьер Словакии в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

    Фицо подчеркнул, что Братислава выступает за сотрудничество и против вооруженных конфликтов. Он также напомнил об отказе Словакии участвовать в пакете военной помощи НАТО  для Украины на сумму 70 млрд евро, передает ТАСС.

    Саммит НАТО в Анкаре проходил 7 и 8 июля. Итоговая декларация оказалась беспрецедентно короткой за последнюю четверть века. Участники договорились выделить Киеву 70 млрд евро в 2026 году и сохранить уровень поддержки в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо в начале июля заявил об отказе Словакии финансировать Украину. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о поиске ЕС переговорщика для контактов с Россией. Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией.


    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 15:46 • Новости дня
    В пригороде Парижа предотвратили вооруженное нападение на евреев

    Полиция эвакуировала жителей Сарселя из-за угрозы нападения на еврейскую общину

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские спецслужбы обнаружили подозрительный автомобиль с оружием около ресторана и кинотеатра, что потребовало срочного вывода людей из опасной зоны.

    Инцидент произошел в субботу вечером в парижском пригороде Сарселе, передает РИА «Новости».

    Местная контрразведка выявила подозрительную машину, припаркованную рядом с местами массового скопления людей. Внутри салона оперативники нашли винтовку и пистолет.

    «В Сарселе 300 человек были эвакуированы из-за угрозы нападения на еврейское сообщество», – говорится в сообщени.

    Сейчас правоохранительные органы ведут активное расследование случившегося. Национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила свое участие в этом деле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    В апреле британская полиция задержала десятки подозреваемых после серии поджогов синагог.

    В августе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал найти виновников поджога автомобилей перед синагогой в коммуне Ла-Гранд-Мотт.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 04:08 • Новости дня
    Синоптик предупредил о выходе остатков тайфуна «Бави» на Дальний Восток России

    Синоптик Шувалов предупредил о ливнях в Приморье из-за остатков тайфуна «Бави»

    Tекст: Антон Антонов

    Аномальные дожди накроют Приморский и Хабаровский края, а также Сахалин под влиянием остатков супертайфуна «Бави», сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Резкие изменения погоды предстоят на Дальнем Востоке – это Приморский и Хабаровский края и частично Сахалин. На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна «Бави», который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».

    По словам синоптика, в отдельных районах Приморского края за сутки может выпасть от 120 до 140 миллиметров осадков. Такие значения значительно превышают обычную суточную норму и могут привести к резкому подъему уровня воды в реках и ручьях.

    Шувалов уточнил, что зона наиболее интенсивных дождей затронет юг Хабаровского края и восточную часть региона, от Хабаровска до Охотска. В этих районах также ожидаются очень сильные осадки, и, по его предупреждению, сообщения о подтоплениях на Дальнем Востоке могут начаться уже с вечера 14 июля и продолжиться 15-16 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье из-за влияния атмосферного фронта бывшего тайфуна «Бави».

    На Тайване число пострадавших в результате прохода тайфуна Бави выросло до 135 человек.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 05:18 • Новости дня
    Климатолог из США Хэйхо заявила о сдвиге планеты к опасным волнам тепла

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальные температурные рекорды этого лета свидетельствуют о глобальном изменении климата, которое несет серьезную угрозу для всего человечества, заявила профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

    «В США, по всей Северной Америке и во всем мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла – длиннее, а сами волны жары более интенсивными и опасными, чем раньше», – заявила эксперт РИА «Новости».

    Специалист добавила, что высокие температуры больше нельзя воспринимать как обычное сезонное явление.

    По ее словам, людям необходимо серьезно относиться к возникающим климатическим рискам ради защиты своих семей и местных сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Кристина Даль прогнозировала резкий рост смертности в США из-за аномальной жары.

    В начале июля Национальная метеорологическая служба США ожидала повышение температуры в Вашингтоне до 45 градусов по Цельсию. Масштабная погодная аномалия подвергла опасности более 100 млн американцев.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 17:53 • Новости дня
    Климов назвал обвинения России в кибератаках «спектаклем» Запада для поддержки Киева

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обвинения стран ЕС и Британии в адрес России в кибератаках – не более чем голословный предлог для оправдания собственных провалов и многомиллиардных трат на Украину, заявил газете ВЗГЛЯД Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Ранее на Западе обвинили Россию в кибероперациях.

    Обвинения стран ЕС и Британии в адрес России в кибератаках не имеют фактических оснований. Об этом заявил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике. «Запад привычно и голословно обвиняет Россию в том, чем занимается сам. Их спецслужбы уже не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела», – подчеркнул он.

    Климов обратил внимание и на хронологию: санкции, о которых идет речь, привязаны к событиям 15-летней давности. Именно в конце 2000-х Москва инициировала потепление в отношениях с Брюсселем. «Я в бытность сенатором провел множество встреч с европейскими политиками в Париже, Лондоне, Страсбурге», – напомнил он.

    Тогдашняя повестка, по его словам, была диаметрально противоположной нынешним обвинениям. «Комитет парламентского сотрудничества обсуждал с европейскими коллегами возможное соглашение о мире и безопасности в Европе на основе принципа неделимой безопасности, прорабатывал и другие вопросы. Зачем нам на этом фоне понадобилось бы заниматься дестабилизацией потенциальных партнеров?» – резонно указал спикер.

    Климов также отметил, что подобные обвинения уже звучали в прошлом – и каждый раз не находили доказательств. «Но западные правительства это не останавливает. Им нужно оправдывать перед своим электоратом многомиллиардное спонсирование Украины. Нынешний спектакль призван повысить доверие европейской общественности к поддержке режима Зеленского – а значит, помочь европейским лидерам удержаться на своих постах», – заявил он.

    Отдельно собеседник затронул тему взаимного шпионажа внутри самого Запада и его союзников в других частях света. «США и Евросоюз занимаются промышленным и информационным шпионажем друг против друга. Это вообще острая проблема, которая выходит далеко за пределы самого Запада. В 2020 году представители одной из крупнейших политических партий Австралии жаловались мне на попытки кибервмешательства со стороны собственных австралийских коллег – причем руками сингапурских «прокси», – рассказал он.

    Ранее Британия ввела санкции в отношении «высокопоставленных сотрудников» ГРУ – Вячеслава Стафеева, Ивана Сенина и Ивана Касьяненко. Лондон обвиняет их в организации киберопераций и гибридных атак. «Подразделение №29155 сотрудничало с киберпреступниками, включая компанию Impuls, в вербовке хакеров и профильных специалистов из университетов и академий по всей России», – говорится в сообщении британского правительства.

    Кроме того, в список внесены организации «АСТ» и «НПП «Гамма». Запрет на въезд в Британию и заморозка активов также затронули сотрудников военно-аналитического центра «Рыбарь» – Дениса Вульфа, Валерию Звинчук, Татьяну Костерову, Александра Кана, Ольгу Кузнецову, Наталью Чеботаеву, Максима Матвеева, Евгения Гребнева и Дарью Рослякову. Лондон утверждает, что они причастны к «дестабилизации Украины». В общей сложности список расширен 10 позициями и 14 именами.

    Евросоюз также ввел рестрикции против девяти российских физических лиц и четырех организаций, в том числе – «16-го центра ФСБ». «Во Франции это подразделение с 2010 года занималось кибершпионажем в отношении стратегически важных государственных структур, а в 2025 году – против оборонной промышленности», – сообщается в коммюнике Евросовета.

    «В Германии он атаковал госструктуры. Недавно в Польше центр провел операции по саботажу критической инфраструктуры, включая теплоэлектростанции», – утверждает Брюссель. «Среди прочих целей были Франция, Германия, Польша, Кипр, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния и Финляндия», – говорится в комментарии. Кроме того, по утверждению ЕС, ФСБ контролирует хакерскую группировку Turla.

    Париж вызовет российского посла в связи с хакерскими атаками, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его данным, Turla взломала несекретную почту минобороны, проникла в систему французского посольства в Москве, а в 2025 году украла промышленные секреты у высокотехнологичной компании, сообщает Politico.

    МИД ФРГ заявил о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева и донесении до него немецкой позиции, сообщает «Интерфакс». «Кибератаки против Германии, союзников из ЕС и Украины неприемлемы. Мы дадим на них решительный ответ, в том числе введя дополнительные санкции», – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 02:58 • Новости дня
    Главы МИД ЕС осудили решение МОК по допуску российских атлетов к соревнованиям

    Tекст: Антон Антонов

    Главы МИД стран ЕС на совместной встрече выступили против решения Международного олимпийского комитета о возвращении российских спортсменов на международную арену, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    «Главы МИД ЕС категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям», – приводит слова Каллас ТАСС.

    По ее словам, таким шагом МОК фактически «приветствовал» значительно усилившиеся удары России по объектам ВСУ на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях при соблюдении антидопинговых правил.

    Исполком МОК также принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России и снял запрет на проведение международных турниров в стране.

    Еврокомиссия выразила серьезную озабоченность рекомендацией МОК.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 06:09 • Новости дня
    Примгидромет сообщил о приближении тайфуна «Бави» к Приморью

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Приморском крае ожидается резкое ухудшение погоды из-за влияния атмосферного фронта, связанного с бывшим тайфуном «Бави», сообщил Примгидромет.

    «Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. В связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вошел бывший тайфун «Бави», ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на значительной территории Приморского края ожидается ухудшение погодных условий», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В среду в регионе прогнозируется сильный дождь – от 15 до 45 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Местами количество осадков может достичь 50 миллиметров за аналогичный период. На побережье ожидается усиление ветра до 15–22 метров в секунду.

    Синоптики отмечают, что общее количество осадков может составить 30-90 миллиметров, что соответствует 30-80% месячной нормы.

    На реках края прогнозируются паводки с повышением уровня воды на 0,8-2,0 метра. Возможны локальные резкие подъемы воды до 2,8 метра, а также затопления дорог и хозяйственных объектов. Жителям и гостям Приморья советуют ограничить поездки во время непогоды.

    На Тайване число пострадавших в результате прохода тайфуна Бави выросло до 135 человек.

    На прошлой неделе правительство Японии организовало специальный штаб из-за приближения тайфуна «Бави».

    Накануне Ассоциация туроператоров России заявила об отсутствии организованных российских туристов в затронутой стихией китайской провинции Фуцзянь.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    Зеленский призвал Европу создать собственную систему ПРО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что российские войска в скором времени смогут наносить удары по любой точке Европы.

    По его словам, у Москвы могут появиться мощные баллистические ракеты с радиусом действия до 5000 километров, передают «Вести».

    «У России есть очень мощные баллистические ракеты, и у них уже есть или скоро появится возможность запускать их на дальность 5000 километров. Это лишь вопрос времени», – подчеркнул он.

    Зеленский призвал европейские страны срочно разработать собственную систему противоракетной обороны. По его мнению, новые комплексы должны обходиться дешевле американских систем Patriot, но при этом совершенно не уступать им по своим боевым характеристикам.

    Ранее девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.

    До этого эти страны вместе с Киевом объявили о формировании оборонительной коалиции против баллистических угроз.

    Перед этим Зеленский признал неспособность украинской ПВО перехватывать подобные цели.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Норвегия ввела новые антироссийские санкции

    Осло присоединился к 20-му пакету санкций ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Норвегии расширили ограничительные меры против России, поддержав двадцатый санкционный пакет Европейского союза, направленный на финансовый и энергетический секторы.

    Норвегия ввела новые санкции против России. Очередной пакет ограничений соответствует 20-му пакету санкций Евросоюза, сообщает пресс-служба МИД Норвегии.

    «Санкции включают ряд мер и направлены на энергетический и финансовый секторы. Они также включают меры по предотвращению обхода санкций и дальнейшему ослаблению военно-промышленного комплекса», – говорится в заявлении ведомства.

    Новые рестрикции вступили в силу 14 июля. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде отметил, что дополнительные меры направлены против банков, криптосервисов, сектора СПГ, а также теневых флотов и участников, способствующих обходу ограничений через третьи страны. Министр подчеркнул, что цель этих действий заключается в усилении экономического давления на Москву.

    В обновленный санкционный список включены 46 физических лиц, которым теперь запрещен въезд в королевство и использование активов на его территории. Кроме того, ограничения затронули 80 организаций, чьи финансовые операции заморожены. Также под санкции попали 46 судов так называемого теневого флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Европейский союз утвердил двадцатый пакет антироссийских санкций.

    Позже российские дипломаты рассказали о серьезных трудностях в экономике Норвегии из-за ограничительных мер. Накануне послы стран ЕС провалили согласование 21-го пакета рестрикций.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Число пострадавших из-за тайфуна «Бави» на Тайване достигло 135 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество пострадавших в результате прохода тайфуна Бави на Тайване выросло до 135 человек, данных о погибших пока не поступало, сообщили местные СМИ.

    Большинство людей получили травмы при падении с мопедов и велосипедов. Некоторые жители пострадали еще на этапе подготовки к непогоде, передает РИА «Новости» со ссылкой на центральное информационное агентство острова.

    Тайфун «Бави» приблизился к острову 9 июля. Местные метеорологи назвали его самым мощным штормом с 1987 года. Пик непогоды пришелся на выходные, а 12 июля циклон покинул территорию и направился вглубь материка.

    За четыре дня экстренные службы зафиксировали более 3 тыс. происшествий. Основной ущерб нанесли поваленные деревья и разрушения объектов общественной инфраструктуры. Власти приняли решение эвакуировать 15,2 тыс. человек в 14 городах.

    Мощные порывы ветра оставили без электричества 249,1 тыс. домохозяйств. К 12 июля подачу энергии удалось восстановить почти везде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне действия тайфуна «Бави» в китайской провинции Фуцзянь отсутствовали организованные туристические группы из России. Несколькими днями ранее правительство Японии организовало специальный центр сбора данных для подготовки к удару этой стихии. В ноябре прошлого года власти Тайваня эвакуировали почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за надвигающегося супертайфуна «Фунг-Вонг».

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны сообщило о новом ударе по сухогрузам в Одессе
    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией
    Дроны ВСУ уничтожили стоянку грузовиков с продуктами в Луганске
    Посол отверг обвинения Финляндии в «вредоносной деятельности» России в киберпространстве
    В ФРГ заявили о закрытии из-за банкротства пивоварни с 350-летней историей
    Rheinmetall отправил на Украину партию новых артиллерийских снарядов
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа