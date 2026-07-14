В России спрогнозировали сокращение рынка смартфонов

«Известия»: В России сократится ассортимент смартфонов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глобальное сокращение выпуска смартфонов повлечет за собой заметное сужение ассортимента устройств на российском рынке, передают «Известия» со ссылкой на участников отрасли.

Во второй половине 2026 года производители планируют реже обновлять бюджетные линейки и дольше продавать гаджеты предыдущих поколений. Объемы поставок в страну уже существенно снизились.

«Каждая новая модель будет оцениваться с точки зрения потенциальной прибыли, так как кроме спада спроса серьезно влияет рост стоимости комплектующих», – заявил бизнес-аналитик Артур Махлаюк.

Он добавил, что в нынешних реалиях производители будут оптимизировать наименее востребованные устройства, концентрируясь на самых продаваемых моделях.

Тенденция затрагивает многих производителей. Эксперт Эльдар Муртазин привел в пример Realme: смартфон P4 Lite изначально планировался в трех модификациях, но сейчас выпускаются только две. На российских витринах вместо десятков похожих моделей уже остаются лишь несколько ключевых линеек во всех ценовых категориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали рекордное падение мировых поставок смартфонов на 13,9% по итогам 2026 года.

В первом квартале отгрузки мобильных устройств снизились на 4,1% на фоне острого дефицита памяти. Рост цен на комплектующие вынудил бренды сокращать выпуск недорогих моделей для сохранения рентабельности.