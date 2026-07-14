Tекст: Алексей Дегтярёв

«Бюрократы из ЕС и Британии никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию», – указал Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

По этой причине для них очень важна конфронтация с российской стороной, поскольку она позволяет уйти от ответственности за свои «исторические цивилизационные провалы».

Заявление главы РФПИ стало ответом на публикацию норвежского политолога Гленна Дизена. Политолог указывал, что антироссийская пропаганда превратилась для британских политиков в удобный инструмент, помогающий уклоняться от ответственности за накопившиеся в обществе трудности.

В мае Дмитриев называл бесконтрольную иммиграцию ошибкой европейских бюрократов. Глава РФПИ отмечал беспрецедентное падение популярности лидеров стран Евросоюза.

Он также указывал на способность британского руководства снимать с себя ответственность за провалы.