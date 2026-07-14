Росстандарт сообщил о сохранении латиницы на дорожных знаках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вступившие в силу весной правила не затронут таблички Stop, WC, Danger, P и Customs, передает РИА «Новости». Соответствующее разъяснение дали представители профильного ведомства.

«Исключение надписей латиницей на дорожных знаках …, не планируется», – подчеркнули специалисты. Государство продолжает соблюдать Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, а также дополняющее ее Европейское соглашение, которые гарантируют международное единообразие.

Действующий с 1 марта закон обязывает размещать основную информацию на вывесках на русском языке, однако не запрещает дополнительное использование иностранных слов. Возможный пересмотр стандартов потребует обязательного участия Минтранса и МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта в России заработали ограничения на использование иностранных слов на вывесках.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отказа от заимствованных слов без острой нужды.