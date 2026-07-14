Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс

Школы не имеют права отказывать 9-классникам, желающим учиться дальше

Tекст: Мария Иванова

В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что школа имеет право организовать тестирование для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения, передает РИА «Новости».

Образовательные учреждения могут не перевести школьника на следующую ступень обучения в классы с углубленным изучением отдельных предметов из-за провала на отборочных испытаниях. Кроме того причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест.

Если выпускник 9-го класса не прошел отбор, власти обязаны предоставить ученику место в универсальном классе этой же или другой территориально доступной школы. В таких случаях родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы управления образованием для устройства ребенка в другое учреждение.

Соблюдение прав несовершеннолетних на получение образования строго контролируется. За ситуацией следят само Минпросвещения, Генеральная прокуратура и Госдума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения анонсировало утверждение обновленного стандарта обучения для старшеклассников.

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