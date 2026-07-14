КСИР заявил об ударах по американской авиабазе в Иордании

Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал военную базу Соединенных Штатов в Иордании, передает РИА «Новости». Этот объект активно применялся американскими военнослужащими для нанесения ударов по иранской территории.
«Воины ислама... нанесли удары по ключевым объектам и позициям американского врага на авиабазе... занятой американской армией «детоубийц»», – говорится в официальном заявлении элитного подразделения, которое транслировал телеканал Press TV.
Отмечается, что пораженная инфраструктура играла важную роль в операциях против исламской республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные атаковали склады с ракетами на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании. В результате удара беспилотниками на территории американского военного объекта вспыхнул сильный пожар.
Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции выпустил десять баллистических ракет по базе Аль-Азрак.