ФХР: Представители России очно посетят выборный конгресс IIHF

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская делегация получила возможность лично присутствовать на масштабном мероприятии Международной федерации хоккея, передает ТАСС. Полугодовой конгресс IIHF запланирован на период с 29 сентября по 2 октября.

«IIHF прислала подтверждение о том, что пригласила представителей ФХР принять очное участие в полугодовом конгрессе», – рассказал собеседник агентства.

В рамках предстоящего события состоятся выборы президента и членов совета международной организации. Кандидатом на место в совете от российской стороны заявлен генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Это событие станет первым за последние четыре года, когда российские функционеры смогут присутствовать лично. Ранее представители отечественного хоккея допускались к участию исключительно в дистанционном формате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация хоккея России выдвинула генерального директора Дмитрия Курбатова на пост в совете IIHF.

Позже дисциплинарный совет международной организации аннулировал решение о недопуске российских сборных к соревнованиям.