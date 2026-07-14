Дептранс: BMW чаще всего отправляют на спецстоянки без номеров в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Чаще всего на спецстоянки попадали машины марок BMW – 86 авто, Mercedes-Benz – 66 авто, Geely – 51 авто, Toyota – 47 авто, Lada – 44 авто», – рассказали в департаменте ТАСС.

Всего с начала года на специализированные стоянки переместили более 1,2 тыс. таких машин.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов уточнил, что автомобили без номеров или с подложными знаками в людных местах эвакуируют по решению Антитеррористической комиссии. Подобные транспортные средства представляют потенциальную угрозу для горожан.

Такие машины могут числиться в угоне или использоваться для совершения преступлений. На спецстоянках их тщательно проверяют сотрудники правоохранительных органов. Если нарушений не обнаружено, владельцы могут беспрепятственно забрать свои автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году автомобили марки BMW возглавили антирейтинг по числу эвакуаций среди премиум-марок в Москве.

Также в 2025 году страховщики называли машины этого немецкого бренда одними из самых угоняемых в стране.