Россия и Китай начали вместе патрулировать Азиатско-Тихоокеанский регион

Военно-морские флоты двух государств завершили маневры «Морское взаимодействие-2026», после этого они приступили к патрулированию, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Торжественное закрытие прошло на базе Циндао, после чего объединенная группировка приступила к несению службы.
Маневры продолжались с шестого по 12 июля. Российскую сторону представляли крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и судно «Игорь Белоусов». Пекин задействовал эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», субмарину типа «Юань» и корабли обеспечения.
Контр-адмирал Сергей Синько отметил, что полученный опыт послужит дальнейшему укреплению взаимного доверия и сотрудничества между государствами.
Во время морского этапа экипажи успешно отработали артиллерийские стрельбы, маневрирование, борьбу с подводными лодками и отражение атак беспилотников. Подобные совместные патрулирования в регионе проводятся ежегодно с 2021 года.
Ранее сообщалось, что экипажи кораблей России и Китая вышли в Желтое море для проведения морского этапа учений.
В ходе маневров военные отработали применение безэкипажных катеров.
Накануне моряки двух стран провели совместные артиллерийские стрельбы.