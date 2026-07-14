Войска США сообщили о третьей подряд ночи ударов по Ирану

CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня в 16.45 по восточному времени (23.45 мск) Центральное командование США по поручению главнокомандующего начало третью подряд ночь нанесения ударов по Ирану», – сообщает CENTCOM в X.

Ведомство подчеркнуло, что удары продолжат наносить серьезный урон иранским силам и уменьшат их способность «атаковать мирных жителей и коммерческое судоходство» в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что цели атак включают иранские системы наблюдения за побережьем, а также беспилотные и ракетные возможности.

Серия взрывов была зафиксирована в нескольких районах Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ. Взрывы прогремели в области Джем провинции Бушер на юге страны, на острове Кешм, а также на острове Киш в Персидском заливе. Кроме того, о взрывах сообщили из иранского портового города Бендер-Аббас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили, что собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе.

Press TV заявил об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.