Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте

«ВМС Ирана нанесли удар с помощью крылатых ракет по враждебному судну США в ответ на ракетные атаки на ряд военных объектов», – сообщает Press TV.
Телеканал также заявил, что иранские силы задействовали дроны-камикадзе для ударов по американским системам военной связи, складам топлива и системе ПВО Patriot. Кроме того, под удар попали диспетчерская вышка и склад боеприпасов в Кувейте, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Белый дом заявил, что США собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе.