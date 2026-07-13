Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе

В интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту он заявил: «Мы сделаем это. Мы разнесем «Гору Кирка». Передайте иранцам, чтобы они готовились».
В США объектом у «Горы Кирка» называют предприятием в Натанзе. В американских политических кругах заявляют, что Иран возобновил работы на этом объекте, передает ТАСС.
Глава Белого дома также заявил, что США намерены ударить по Ирану «этим вечером» и «завтра», добавив, что Тегеран «ни черта не сможет с этим поделать». При этом он допустил, что бомбардировка предприятия в Натанзе может состояться «достаточно скоро».