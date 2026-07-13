ЕР дала старт соревнованиям «Лучшая спортивная трудовая команда России»

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы считаем, что спорт сегодня – это часть современной культуры любого коллектива. Соревнование, которое мы запускаем, в нем важен командный дух и взаимная поддержка. Марафон «Сила России» дает возможность любому коллективу от небольшого учреждения до крупного предприятия стать частью большого всероссийского движения. Наша задача – сделать спорт доступным, массовым и по-настоящему объединяющим», – заявила председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД

Проект реализуется совместно с Федерацией независимых профсоюзов России, объединяющей более 128 тыс. организаций. Председатель федерации Сергей Черногаев отметил, что профсоюзы поддерживают инициативу и рекомендуют формировать команды для укрепления корпоративного духа и здорового образа жизни.

Для участия необходимо зарегистрироваться в приложении «Мой Фитнес» с кодом SILARF. Баллы начисляются за шаговую активность и пульсовые тренировки, а победители смогут пригласить известного спортсмена в свой регион для личной встречи и совместной тренировки.

Пятый сезон спортивного марафона «Сила России» стартовал в апреле текущего года. Многодетная семья Кукушкиных из Калужской области одержала победу в семейных состязаниях этого проекта

Ранее партия «Единая Россия» презентовала на Петербургском международном экономическом форуме проект по развитию единоборств «Выбор сильных».