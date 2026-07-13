Омбудсмен Лантратова призвала оградить детей от жестоких видеоигр

Tекст: Денис Тельманов

Необходимо внимательно следить за содержанием видеоигр, чтобы защитить несовершеннолетних от жестокости и враждебной пропаганды, передает РИА «Новости».

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург.

«Я за то, чтобы видеоигры были, в интернете против меня делали целые фейки, информацию, что я выступаю за запрет. Ни в коем случае я не выступаю за запрет видеоигр», – подчеркнула омбудсмен.

Лантратова пояснила, что всегда поддерживала отечественных разработчиков и признает существование множества ценностных проектов. Однако она обратила внимание на наличие крайне жестоких игр, способных негативно повлиять на психику подрастающего поколения.

Кроме того, омбудсмен указала на проекты, в которых Россия предстает в негативном свете. По ее мнению, погружаясь в такие виртуальные миры, ребенок может не только привыкнуть к жестокости, но и перенять враждебное отношение к собственной стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года Яна Лантратова предложила ввести прокатные удостоверения для компьютерных игр.

В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к американской игровой платформе Roblox из-за экстремистских материалов.

В феврале текущего года спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос об усилении контроля за подростковыми видеоиграми.