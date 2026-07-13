Axios: Грэм умер после шутки об антироссийских санкциях

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американский политик ушел из жизни вскоре после того, как выразил желание довести до конца ряд важных политических инициатив, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

«Я не могу сейчас умереть. Мне все еще нужно добиться санкций против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией», – сказал сенатор.

Спустя несколько часов после этого заявления сенатор скончался. В публикации уточняется, что незадолго до кончины он жаловался на ухудшение самочувствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский политик скончался от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

Незадолго до смерти сенатор посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Грэма необыкновенным другом еврейского государства.