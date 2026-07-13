Путин обнял пообещавшую «до конца стоять под обстрелами» фельдшера

Tекст: Дарья Григоренко

Шабалина рассказала главе государства о работе сотрудников скорой помощи в условиях обстрелов, а также обратила внимание на необходимость оснащения автомобилей специальными спасательными одеялами и другими средствами защиты, передает Lenta.Ru.

Медик рассказала о работе бригад в период вторжения ВСУ в регион и заявила, что сотрудники экстренных служб столкнулись с тяжелыми испытаниями. По словам Шабалиной, в те дни медицинские работники действовали на пределе возможностей, продолжая оказывать помощь пострадавшим, несмотря на постоянную угрозу обстрелов. Она отметила, что, по ее словам, удары наносились даже по автомобилям скорой помощи с опознавательными знаками, передает ТАСС.

Фельдшер рассказала, что из-за атак беспилотников медикам приходилось искать укрытия, а затем возвращаться к выполнению своих обязанностей. За сутки бригады принимали большое количество пострадавших, однако смогли продолжить работу.

Шабалина также сообщила, что после освобождения территории опасность для машин скорой помощи полностью не исчезла: обстрелы машин скорой помощи не прекращаются. Она поблагодарила Народный фронт за помощь в пополнении автопарка и отметила важность специального защитного оборудования.По ее словам, бронеодеяло, которым оснащаются автомобили, уже неоднократно помогало сохранять жизнь медицинским работникам.

Фельдшер подчеркнула, что события в Курской области окончательно убедили многих людей в необходимости продолжения специальной военной операции. По ее словам, если на ее начальном этапе у кого-то сохранялись сомнения, то после произошедшего отношение к ситуации изменилось.

«Мы будем с вами до конца стоять под обстрелами», – сказала фельдшер.

После этих слов Путин обнял Шабалину и поблагодарил ее за мужество и самоотверженность. Президент отметил важность работы медицинских работников, которые продолжают оказывать помощь людям в самых сложных условиях.

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