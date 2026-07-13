Вывеска «коалиции желающих» упала при прибытии Зеленского на саммит в Париже

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в момент, когда автомобиль подъехал к красной дорожке, и сопровождался громким звуком, передает РИА «Новости».

Президент Франции Эммануэль Макрон, встречавший гостей, находился ближе всех к месту происшествия. Услышав шум, он обернулся и указал на упавшую конструкцию. После этого табличку временно вернули на место, но вскоре убрали для проведения фотосессии участников.

В ходе трансляции также были заметны трудности, с которыми столкнулись участники почетного караула из-за 35-градусной жары. Одна из девушек-служащих, державшая тяжелую саблю у лица, с облегчением опустила оружие и поправила шлем после того, как Макрон поприветствовал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

В конце прошлого года Зеленский прибыл в Париж для обсуждения гарантий безопасности в рамках «коалиции желающих.

В прошлом месяце Макрон анонсировал участие украинского лидера в специальной сессии саммита G7.

На полях европейского саммита в Брюсселе греческий премьер Кириакос Мицотакис призвал Киев отказаться от расширения зоны военных операций.