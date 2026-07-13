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    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте
    Кличко сообщил о российском ракетном ударе по складам в Киеве
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом
    СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами
    13 июля 2026, 18:19 • Новости дня

    Путин пожелал успехов Камболову на выборах президента Южной Осетии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым.

    Российский лидер выразил уверенность, что опыт политика поможет ему в решении задач по развитию республики, передает ТАСС.

    «Я хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях Южной Осетии, выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики. А вы, в свою очередь, оправдаете их доверие», – сказал глава государства.

    Путин также назвал народ Южной Осетии особым и подчеркнул, что Россия продолжит оказывать ему поддержку.

    Напомним, парламент Южной Осетии назначил досрочные президентские выборы на 18 сентября. Инициативная группа в Цхинвале поддержала выдвижение Марата Камболова на пост главы республики.

    Ранее депутаты единогласно утвердили его новым руководителем республиканского правительства.

    13 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия будет идти только вперед
    Путин: Россия будет идти только вперед
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно это позволяет России всегда двигаться вперед.

    «Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС. По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

    Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.

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    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер и телеведущий Михаил Галустян представил президенту России Владимиру Путину проект телевизионного шоу «Битва дронов». Глава государства пожелал успехов в реализации программы, которая будет посвящена теме беспилотных технологий.

    Путин в понедельник посетил форум Народного фронта «Все для Победы!» и ознакомился с выставкой, посвященной направлениям работы организации. Один из разделов экспозиции был посвящен подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов – там представлены учебные тренажеры и игровые форматы для освоения навыков управления дронами. В рамках презентации президенту рассказали о программе обучения операторов БПЛА, которая реализуется на базе 200 колледжей более чем в 70 регионах России при поддержке профильных ведомств, передает РИА «Новости».

    О будущем телевизионном проекте «Битва дронов» Путину рассказал Михаил Галустян. По словам телеведущего, шоу должно сделать тему беспилотных технологий более понятной и популярной среди широкой аудитории.

    «Шоу "Битва дронов", которые мы придумали – это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами Родины», – заявил Галустян. Он отметил, что участниками программы станут представители разных сфер, включая участников специальной военной операции, студентов, блогеров и известных людей.

    «Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде. Это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих», – добавил телеведущий.
    Президент России, в свою очередь, пожелал проекту успехов, подчеркнув важность популяризации темы. «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации к работе с гражданскими беспилотниками.

    Осенью прошлого года в Москве стартовал финал Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов.

    Ранее глава государства утвердил запуск детских соревнований по управлению беспилотными аппаратами.

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    13 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»

    Депутат Колесник: Попытка Украины атаковать военные аэродромы – продолжение операции «Паутина»

    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев попыткой атаки на стратегические аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях преследовал несколько целей. Первая – всколыхнуть в российском обществе пессимистичные настроения. Вторая – парализовать работу стратегической авиации России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ФСБ сообщили, что Украина хотела атаковать аэродромы 24 FPV-дронами.

    «Киев сосредоточился на террористическом применении БПЛА. Вместе с тем, поскольку дальность полета беспилотных аппаратов ограничена, противник активно обращается к тактике контрабандистов», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его оценкам, в том, что украинские спецслужбы на беспилотниках и аэростатах забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами, которые позднее перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном, нет ничего нового.

    «Приемы со специальными перегородками в фурах и других машинах – известный метод контрабандистов. Видимо, у Украины в этом большой опыт», – добавил парламентарий. Собеседник высоко оценил работу сотрудников ФСБ, которые отследили передвижения исполнителей и пособников сорванных терактов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях.

    По его мнению, Киев преследовал несколько целей. «Первая – вызвать в российском обществе пессимистичные настроения, посеять панику. Вторая – лишить Россию возможности использовать свои аэродромы, парализовать работу стратегической авиации», – рассуждает Колесник. На этом фоне он упомянул недавние сообщения о том, что НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по выводу из строя российских авиабаз.

    Депутат полагает, что предотвращенные теракты – продолжение украинской операции «Паутина». Он напомнил, что в июне 2025 года беспилотники атаковали российские военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. Тогда для перевозки и запуска дронов использовались фуры. «Противник не оставит попыток диверсионных атак. Поэтому нам надо быть, что называется, во всеоружии», – подчеркнул собеседник.

    «Так, гражданам следует проявлять бдительность. Кроме того, все дорожные перевозки грузов должны подлежать тщательной проверке, а автолюбителям стоит относиться к ним с пониманием, потому что речь идет о безопасности наших людей и нашей страны. Также важно применить дополнительные меры по охране аэродромов и усилить контрразведывательную работу», – заключил Колесник.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на военных аэродромах Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Силовики провели оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия. По их итогам они узнали о заброске украинскими спецслужбами в Брянскую область FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Сообщается, что сначала дроны доставлялись в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах. Затем агенты украинских спецслужб перевозили их в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару.

    «Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», – говорится в сообщении ФСБ.

    У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма. Также были найдены две мобильные наземные станции управлениями беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Их оснастили устройствами самоуничтожения.

    Напомним, в минувшую пятницу ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    За день до этого ФСБ предотвратила серию терактов на объектах военной инфраструктуры и ведущем предприятии ВПК. По подозрению была задержана россиянка 2001 года рождения. Ее завербовали украинские спецслужбы в 2024 году через WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Ее координатор имитировал романтические отношения и обещал продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его поручению россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военного с трансляцией на Украину.

    Девушка также подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания исполнителя теракта. Сама она хотела уехать из России на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На нее завели уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

    Кроме того, в Краснодаре был задержан россиянин 1978 года рождения за подготовку теракта против высокопоставленного военного Минобороны. В 2002 году подозреваемый был осужден за кражу и разбой. После освобождения он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил видеокамеры, чтобы наблюдать за объектом покушения, а также купил накладные усы, бороду и очки. Мужчина хотел узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой на входе в подъезд. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

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    13 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответные меры Москвы на обстрелы регионов приобретут нарастающий масштаб, а их мощь будет в несколько раз превосходить действия неприятеля, заявил президент РФ Владимир Путин.

    На выставке Народного фронта «Все для Победы!» главе государства продемонстрировали современные образцы вооружений, включая макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», передает РИА «Новости».

    «Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россию, безусловно, ждет победа, отметив успехи российских бойцов на передовой, устойчивость экономики и вклад миллионов граждан в поддержку участников СВО.

    Кроме того, президент РФ заявил, что Россия будет идти только вперед.

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    13 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин: Россию ждет победа
    Путин: Россию ждет победа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россию, безусловно, ждет победа, отметив успехи российских бойцов на передовой, устойчивость экономики и вклад миллионов граждан в поддержку участников специальной военной операции.

    «Ребята, наши бойцы, идут вперед», – сказал глава государства, выступая на форуме ОНФ «Все для Победы». Глава государства также отметил, что, несмотря на внешнее давление и действия западных стран, Россия продолжает укреплять экономику, финансовую систему и совершенствовать Вооруженные силы. По его словам, значительную роль в этом играет деятельность Народного фронта и поддержка со стороны граждан, передает ТАСС.

    Обращаясь к участникам форума, президент подчеркнул, что организация смогла объединить миллионы россиян вокруг помощи участникам специальной военной операции.

    «Получается это, в том числе благодаря вашим усилиям, вы объединили вокруг себя более 20 млн человек, граждан РФ и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 млрд рублей», – указал он. «Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия будет идти только вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих. В конце июня российский лидер отметил результативную работу бойцов на фронте.

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    13 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области

    Эксперт Онуфриенко: Киев запугивает пророссийских жителей черниговского приграничья

    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области
    @ Yevhen Kotenko/Ukrinform/Cover/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская карательная операция в Черниговской области направлена на выселение местных жителей из их домов и организации там военных пунктов. Киев запугивает пророссийски настроенный регион и готовится к возможным боям с российскими бойцами, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее сообщилось о планируемом рейде силовиков со спецназом КОРД в приграничных черниговских селах.

    «Регулярные карательные операции украинских силовиков в регионах проводятся для запугивания местного населения под видом поиска «предателей». Привлечение спецназа в этот раз говорит о том, что СБУ уже не справляется своими силами. Местные жители начинают оказывать реальное физическое сопротивление», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Собеседник обратил внимание на то, что перед силовиками поставлена задача задержать не менее «70 пророссийски настроенных жителей». «Очевидно, это в первую очередь не поисковая, а именно карательная операция против тех, кто уже давно находится на карандаше у спецслужб», – продолжил он.

    Спикер уточнил, что место для проведения рейда было выбрано неслучайно. «Черниговская область – это во многом русский регион. Местные жители вывешивали российские флаги и Знамя Победы в 2014 и в 2022 годах», – напомнил Онуфриенко. «Кроме того, на Банковой давно беспокоятся о возможном наступлении вооруженных сил России в Черниговской области, понимая важное стратегическое значение этого направления. Поэтому нынешняя операция, скорее всего, будет направлена и на то, чтобы насильно выселить гражданских из приграничных населенных пунктов», – считает он.

    «Судя по всему, дома местных жителей будут использованы для организации штабных объектов, пунктов управления БПЛА и мониторинга обстановки. Все это нужно ВСУ для координации возможного удара в случае российского наступления. Впрочем, не думаю, что это сильно скажется на наших возможностях проведения освободительных операций», – добавил эксперт.

    Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что власти Черниговской области готовят карательные операции в приграничных селах со спецназом полиции КОРД. «Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей», – сказал источник. По его словам, сейчас отряд, не имеющий опыта работы в зоне боевых действий, ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах.

    Несколькими днями ранее сообщалось, что украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области. По мнению украинского командования, это должно стать «дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения». Кроме того, стало известно о переброске в этот регион второго батальона 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    В начале июля жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались освобождать собственные дома для нужд ВСУ. С начала июля в 12 региональных приграничных населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация. По данным местной администрации, это был запрос военных.

    Стоит напомнить, что в первый день СВО – 24 февраля 2022 года – российские силы блокировали Чернигов. Вскоре после встречи в Стамбуле замминистра обороны России Александр Фомин заявил о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. По его словам, это было сделано «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров».

    Российские войска покинули территорию украинских регионов в рамках перегруппировки, отмечал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, целью маневра была «активизация действий на приоритетных направлениях, а прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», сообщает «Интерфакс».

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    13 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Посла Германии в России Ламбсдорфа вызвали в МИД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское дипломатическое ведомство потребовало прибытия руководителя немецкой миссии Александера Ламбсдорфа.

    Информацию о визите иностранного дипломата официально подтвердили представители министерства. «13 июля в МИД России вызван посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф», – говорится в сообщении МИД в Max.

    В апреле текущего года посла Германии Александра Ламбсдорфа уже вызывали в Министерство иностранных дел. В июне прошлого года Москва анонсировала аналогичные меры из-за давления Берлина на российских журналистов. Во время того визита глава дипмиссии временно покидал здание ведомства ради поиска переводчика и чашки кофе.

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    13 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил о стабилизации ситуации с нефтепродуктами в России
    Путин заявил о стабилизации ситуации с нефтепродуктами в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры создают временные сложности с обеспечением нефтепродуктами, однако ситуация постепенно нормализуется. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время посещения выставки на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    В рамках мероприятия президент ознакомился с экспозицией, где были представлены современные разработки «Кулибин-клуба», предназначенные для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Комментируя последствия попыток ударов по российской энергетической инфраструктуре, Путин подчеркнул устойчивость отечественного топливно-энергетического комплекса., передает ТАСС.

    «Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», – сказал президент.

    Ранее Путин назвал текущие трудности с обеспечением горючим временными. Глава государства также поручил властям ускорить проведение ремонтов на энергетической инфраструктуре.

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    13 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские специалисты разрабатывают новый безопасный механизм доставки топлива в Крым, недоступный для атак со стороны противника, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин в понедельник в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне СВО, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что общая ситуация с топливом в стране постепенно нормализуется. «И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – отметил Путин.

    При этом раскрывать технические подробности и детали функционирования нового механизма поставок глава государства не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России потребовал ускорить принятие решений по обеспечению полуострова горючим.

    До этого глава государства выразил уверенность в решении задачи по поставкам энергоносителей в регион.

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по рынку в Старобельске в ЛНР
    Украинский беспилотник ударил по рынку в Старобельске в ЛНР
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника на центральный рынок в Старобельске Луганской народной республики погибла местная жительница, еще несколько человек получили ранения.

    В Старобельске удар пришелся на Базарную площадь, где расположен центральный рынок и автовокзал, передает РИА «Новости».

    «Очередной подлый удар ВФУ (Вооруженные формирования Украины) нанесли по Старобельску. В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал», – сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    В результате атаки 34-летняя женщина получила тяжелые ранения и скончалась в больнице за четыре дня до своего дня рождения. В Кременной украинский беспилотник ударил рядом с частным домом,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Антрацитовском округе погиб двадцатилетний водитель.

    За минувшие выходные жертвой ударов вражеских дронов по муниципалитетам республики стал один мирный житель.

    Несколькими днями ранее на трассе Первомайск – Ирмино смертельные травмы от попадания дрона в машину получил восемнадцатилетний юноша.

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    13 июля 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком из Дагестана

    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком их Дагестана

    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком из Дагестана
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы» рассказал о беседе с жителем Дагестана Шамилем Устарбековым, который во время весеннего паводка спас из воды 23 человека.

    Мальчик, имеющий расстройство аутистического спектра, без страховки вытащил из воды 23 человека, передает ТАСС. За свой подвиг дагестанец был удостоен награды в специальной номинации. Услышав крики о помощи, он бросился спасать людей, которых уносило бурным потоком.

    «Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, – представляете, он нырял в эту пучину и доставал людей, – я у него спрашиваю: «Страшно было?» Вот сейчас на ушко спросил. Он мне говорит: «Чуть-чуть», – поделился глава государства. Путин добавил, что испытывать страх в таких ситуациях – нормальная реакция, но сила людей заключается в преодолении трудностей.

    Напомним, Путин наградил дагестанца Шамиля Устарбекова кубком Общероссийского народного фронта. В апреле 19-летний юноша с аутизмом вынес на себе 23 человека из затопленного перехода в Каспийске.

    Ранее глава государства поручил минимизировать формальности при назначении выплат пострадавшим от паводка жителям Дагестана.

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    13 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предлагала ввести эмбарго на импорт морепродуктов из России, однако инициатива не нашла поддержки, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – сказала она, передает ТАСС.

    По итогам встречи руководителей министерств иностранных дел государств Евросоюза она подтвердила полный отказ от ограничений на поставки российской рыбы. Сам 21-й пакет рестрикций на прошедшем заседании вновь остался неутвержденным.

    Каллас также объяснила логику формирования ограничительных мер. По ее словам, европейские чиновники всегда выдвигают максимально жесткие предложения, заранее понимая неизбежность исключения некоторых пунктов для итогового согласования сильного документа.

    Ранее Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры.

    В итоге послы государств Евросоюза не утвердили 21-й пакет антироссийских санкций.

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    13 июля 2026, 17:37 • Новости дня
    МИД России заявил послу Германии о недопустимости роста военной поддержки Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу заявили о недопустимости растущей военной поддержки Украины.

    Дипломата вызвали в российское внешнеполитическое ведомство в понедельник. «Указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии», – говорится в сообщении на сайте министерства.

    В ведомстве уточнили, что речь идет о заключении соглашений в военной сфере, прямых поставках оружия и создании совместных предприятий. Силы и средства этих производств, включая беспилотники и ракеты, используются для атак на мирные российские объекты и гражданскую инфраструктуру.

    В апреле текущего года посла Германии Александра Ламбсдорфа уже вызывали в Министерство иностранных дел. В мае министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных ударных беспилотников.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев раскритиковал выпуск вооружений для украинской армии на немецкой территории.

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