Геронтологи поддержали пересмотр границ молодого возраста в России

Tекст: Татьяна Косолапова

«Возраст это фенотипическое, внешнее проявление процесса сначала взросления, а потом старения. Не бывает такого, что сегодня вам 34 года и 363 дня и вы молодой, а завтра стали зрелого возраста. Это один и тот же процесс, а поскольку он у всех течет гетерохронно, с разной скоростью, по-разному играют генетические факторы, факторы питания, нагрузки, то и все выглядят по-разному», – говорит врач-гериатр и невролог, геронтолог, нейрофизиолог и спортивный физиолог Валерий Новоселов.

Есть очевидные факторы, а есть неочевидные, продолжает он. «Мир стареет, количество людей пожилого и старческого возраста возрастает. И среди них есть сенаторы, чиновники, государственные деятели, которым хочется, чтобы молодые люди были постарше. Когда я учился в институте, люди 35 лет казались мне очень взрослыми, а сейчас, когда мне 65, они кажутся детьми», – отмечает собеседник. По его мнению, для Онищенко, которому в этом году исполнится 76 лет, сорокалетние – тоже молодые люди.

Кандидат биологических наук, член правления геронтологического общества при РАН Александр Халявкин также считает, что все подобные границы молодого и зрелого возраста условны. Особенно если учесть такое понятие как биологический возраст, который может отличаться от паспортного в ту или в другую сторону. Потому что, в отличии от старости (состояния), старение – это процесс. А каждый процесс характеризуется скоростью, которая, в свою очередь, индивидуальна. Она зависит и от генотипа, и от влияния среды, которые побуждают людей функционировать в том или ином режиме. Как раз эти условия и режимы могут ускорять или замедлять старение.

«Полных данных о состояния здоровья населения России у меня нет. Однако, судя по динамике выживания когорт, условные границы молодости в России вполне могут быть увеличены с 35 до 40 лет. И граница в 40 лет, которую предлагает для обсуждения Геннадий Онищенко, гораздо ниже вариантов для верхней границы молодости в классификациях ВОЗ – 45 и, даже, 59 лет. Конечно, возможны индивидуальные вариации, но, в целом, эти цифры вполне адекватны», – считает собеседник.

Он вспоминает фразу, которую часто приписывают Александру Пушкину в 16-летнем возрасте: «В комнату вошел старик лет 30». Тогда юный поэт описал ей историка и писателя Николая Карамзина в своих записках. Из этого выражения можно сделать вывод, что все меняется.

Халявкин рассказывает, что существует несколько классификаций ВОЗ по возрастам, и согласно одной из них, молодость «длится» от 18 до 45 дет, зрелый возраст наступает с 46 и продолжается до 60, преклонный возраст с 61–75, старческий возраст 76–90 и к долгожителям относят людей старше 90 лет. Теперь же, полагая, что «общество молодеет» Всемирная организация здравоохранения выдала такую возрастную классификацию по годам – поздняя юность 15–24, молодость 25–59, зрелый возраст 60–74, старость 75+, долгожители 90+.

Эксперт предлагает дополнить существующую возрастную классификацию, выделяя период от 100 до 110 лет как возраст сентенариев (столетних долгожителей), а людей старше 110 лет относить к суперсентенариям – супердолгожителям. По его мнению, на этом периодизацию можно завершить, поскольку в современных экономически развитых странах достижение возраста 120 лет и более практически невозможно.

«Это связано с тем, что в этих странах довольно низкие уровни смертности в молодости (что повышает среднюю продолжительность жизни в этих странах), сопровождаются более быстрым возрастным повышением этих уровней смертности в сравнении с менее быстрым возрастным повышением в странах с менее комфортными условиями проживания», – объяснил Халявкин.

По словам эксперта, у представителей последних категорий из предложенной классификации средняя продолжительность жизни ниже из-за более высокой смертности, однако именно в этих странах могут быть более вероятны рекорды долголетия. Это связано с тем, что темпы роста смертности с возрастом там ниже, что повышает шансы отдельных людей достичь экстремально высокого возраста.

Халявкин отметил, что среди тех, кто уже достиг глубокой старости, вероятность стать сверхдолгожителем может быть выше в менее благополучных с точки зрения условий жизни странах. При этом остается проблема подтверждения возраста таких людей, хотя статистические закономерности указывают на такую возможность.

Ранее академик РАН, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Лео Бокерия рассказал, что для сохранения здоровья и трудоспособности как можно дольше, важно соблюдать режим сна, ложиться и просыпаться в одно и то же время, а сам отдых должен занимать не менее восьми часов. Кроме того, академик посоветовал ограничить потребление соли и сахара, увеличить долю овощей и фруктов в рационе и полностью отказаться от алкоголя.