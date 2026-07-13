Омбудсмен сообщила о подготовке новых списков для обмена пленными

Tекст: Денис Тельманов

Аппарат уполномоченного по правам человека в России формирует обновленный перечень лиц для взаимного обмена с украинской стороной, передает ТАСС. В этот раз процедура коснется как военнослужащих, так и мирных граждан. Об этом рассказала российский омбудсмен Яна Лантратова в ходе рабочего визита в Екатеринбург.

«У меня выстроена коммуникация с украинской стороной. <…> Сейчас мы готовим следующий список на обмен, следующий список отдельно по военнопленным, отдельно по гражданским. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить», – заявила правозащитница.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Киев согласовали списки для грядущего возвращения удерживаемых людей. Ранее омбудсмен Яна Лантратова рассказала президенту о результатах работы по вызволению жителей Курской области из украинского плена. В конце июня она передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из тысячи военнопленных.