Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США

Как сообщил телеканалу CNN президент и генеральный директор Atlantis Events Рич Кэмпбелл, разрешение на заход в Египет изначально было получено.«У нас были все необходимые разрешения, но в самый последний момент нам отказали в допуске», – заявил Кэмпбелл.

По его словам, аналогичный маршрут компания успешно выполняла годом ранее, поэтому произошедшее стало неожиданностью. В обращении к пассажирам он подчеркнул: «Я знаю, насколько важным этот визит был для многих из вас. В прошлом году мы без каких-либо проблем прошли по аналогичному маршруту, поэтому были удивлены этим досадным решением».

Ранее турецкие власти также запретили лайнеру заходить в два порта страны. По данным CNN, чиновники объяснили это тем, что судно было зафрахтовано группами, «известными поведением, несовместимым с устоями нашего общества и моральными ценностями».

После отказа Турции организаторы изменили маршрут и планировали сделать остановку в Египте, однако египетские власти также не разрешили судну войти в свои территориальные воды. На борту находились около 1,9 тыс. пассажиров, из которых примерно 1,1 тыс. – граждане США. Остальные прибыли из Великобритании, Канады, Австралии и других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года администрация порта Стамбула отказала круизному лайнеру Astoria Grande в швартовке. Летом 2024 года президент Турции Тайип Эрдоган отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за пропаганды нетрадиционных отношений. В конце того же года московский суд арестовал организатора туров в Египет для сторонников запрещенного экстремистского движения.