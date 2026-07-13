Стало известно о дате и месте похорон актера Юрия Смирнова

Народного артиста РФ Юрия Смирнова решили похоронить на Троекуровском кладбище

Tекст: Денис Тельманов

Народного артиста РФ Юрия Смирнова похоронят на Троекуровском кладбище в четверг, 16 июля, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что актер ушел из жизни в субботу в возрасте 87 лет. По предварительным данным, которые предоставили родственники, причиной смерти стал инсульт.

«Церемония прощания с Юрием Смирновым пройдет 16 июля в 11.00 на Основной сцене Театра на Таганке. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в 13.00», – сообщили агентству в пресс-службе театра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист России Юрий Смирнов ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Церемонию прощания с актером решили провести в стенах московского Театра на Таганке.

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося мастера сцены