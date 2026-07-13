Трамп заявил о планах нанести мощнейшие удары по Ирану.

Трамп: США планируют наносить серьезные удары по Ирану

Tекст: Валерия Городецкая

С таким заявлением Трамп выступил во время прямого эфира на телеканале Fox News, передает ТАСС. «У нас была сделка. Никто не знает, что у нас была сделка, она была согласована, а потом они ее нарушили», – подчеркнул американский лидер.

Глава государства добавил, что ранее с иранской стороной было заключено десять соглашений. В связи с их срывом Вашингтон намерен наносить очень сильные удары по Ирану.

Ранее Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

На прошлой неделе глава Белого дома анонсировал подготовку очередного мощного удара по Исламской республике.