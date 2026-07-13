ОПЕК сообщила о сокращении добычи нефти Россией

Tекст: Денис Тельманов

В первый месяц лета 2026 года российская сторона уменьшила производство нефти на 61 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем, передает ТАСС.

Общий объем добычи составил 8,928 млн баррелей в сутки. Это оказалось на 834 тыс. баррелей меньше показателя, предусмотренного планом ОПЕК+.

Установленная для страны квота равнялась 9,762 млн баррелей в сутки. В этот объем были включены все добровольные ограничения.

При этом компенсировать сверхдобычу не требовалось, поскольку фактические показатели оказались существенно ниже целевого уровня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия сократила среднесуточную добычу нефти до 9,009 млн баррелей. Государства ОПЕК+ договорились повысить максимально разрешенный объем производства сырья в августе.

Минэкономразвития спрогнозировало сохранение добычи нефти в текущем году на уровне 511 млн баррелей.