Жителя Армавира осудили на 19 лет за убийство ветерана СВО

Tекст: Денис Тельманов

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Армавира Альберта Пилосяна к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство участника специальной военной операции, передает РИА «Новости». Трагедия произошла 14 июля 2024 года возле одного из караоке-баров города.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, конфликт начался после того, как погибший попросил закурить у девушек из компании осужденного.

Пилосян вмешался в ссору и нанес потерпевшему два удара ножом в живот со спины. Мужчину экстренно госпитализировали, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

«Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год. Суд удовлетворил гражданские иски родителей погибшего, взыскав компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей каждому», – отмечается в официальном сообщении.

Известно, что жертва преступления с 2022 по 2024 год выполняла боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Сам подсудимый свою вину в совершении убийства признал лишь частично.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования убийства демобилизованного бойца в Армавире.

Ранее правоохранители задержали двух сотрудников полиции по делу о гибели ветерана спецоперации в Махачкале. Глава ведомства также поручил возбудить уголовное дело из-за избиения участника СВО в Калужской области.