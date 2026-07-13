Боксера Цзю вызвали на очную ставку из-за пропавших миллионов

Боксера Константина Цзю вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве

Tекст: Мария Иванова

Следователи пригласили бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу для проведения следственных действий в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по его заявлению, передает ТАСС.

«Цзю вызван на очную ставку. Она назначена на 14 июля в 15:00 на территории ОМВД «Головинский»», – сообщил источник агентства. При этом пока неизвестно, явится ли сам спортсмен в полицию.

Поводом для разбирательства стал долг предпринимателя Игоря Козьякова, которому Цзю в 2018–2019 годах одолжил 7 млн рублей. Деньги возвращены не были, и полиция возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Защита Козьякова отмечает, что основной долг был выплачен, а оставшаяся сумма – это набежавшие проценты. Кроме того, адвокат отметила, что дети боксера бесплатно посещали детский сад Козьякова, что спортсмен отказывается учитывать. Супруга Цзю ранее заявляла, что долг бизнесмена вырос до 11 млн рублей, и от его действий пострадали и другие семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищении 7 млн рублей у Константина Цзю. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу подал в суд на основателя детского центра «Катюша» Игоря Козьякова из-за невозврата долга.

В апреле Сбербанк заблокировал счет спортсмена из-за налоговой задолженности в размере 453 тыс. рублей.