Американец получил срок в Нижнем Новгороде за хищение денег

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему окончательно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в инстанции, передает РИА «Новости».

По данным следствия, незаконно находившийся в России американец обманул нескольких человек. В 2022 году он похитил около 4,3 млн рублей у брата жены под предлогом помощи с переездом в США.

Кроме того, мужчина выманил 2 млн рублей у других потерпевших, обещая привезти автомобили из Америки по заниженной цене. Гражданские иски обманутых людей суд удовлетворил полностью, однако сам подсудимый вину не признал.

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