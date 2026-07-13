Военкор Коц: FPV-дроны становятся главной террористической угрозой

Tекст: Дарья Григоренко

«Похоже, FPV-дроны плотно вошли в нашу современную жизнь в качестве оружия теракта», – написал Коц в своем Telegram-канале.

В понедельник ФСБ предотвратила атаку дронов на российские военные аэродромы. В ФСБ сообщили, что российские силовики сорвали попытку украинских агентов нанести удары по стратегическим аэродромам, злоумышленники собирались использовать для этих целей 24 устойчивых к радиоэлектронной борьбе дрона.

Коц отметил, что на прошлой неделе спецслужбы предотвратили диверсию на аэродроме Ростов-Центральный.

«Украинские кураторы завербовали россиянина и убедили его достать в тайнике 13 квадрокоптеров и доставить их к окраинам авиабазы. Тот, впрочем, оказался умнее и обратился в ФСБ. Все дроны нашли и обезвредили», – добавил военкор.

Кроме того, по его словам, недавно в Москве задержали человека, планировавшего по заданию Киева «убить высокопоставленного офицера Минобороны» с помощью беспилотника.

«Западные спецслужбы, активно помогающие СБУ и ГУР реализовывать подобные сценарии, не понимают, какого джина выпускают из бутылки. Их потворство FPV-терроризму очень скоро приведет к тому, что эту тактику возьмут на вооружение очень многие неприятные люди: от наркоторговцев до религиозных фанатиков. А учитывая, как охотно Украина раздаривает беспилотные технологии всем желающим, недостатка в матчасти у них не будет», – отметил Коц.

В конце прошлой недели сотрудники ФСБ также предотвратили попытку украинской разведки совершить теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный.



Силовики изъяли из специального тайника партию предназначенных для этой атаки FPV-дронов.

Днем ранее спецслужбы раскрыли план покушения на высокопоставленного офицера Минобороны с помощью созданного за рубежом беспилотника.