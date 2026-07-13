Лукашенко призвал перевести отопление в Белоруссии с газа на пеллеты

Tекст: Денис Тельманов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал настойчиво переходить на отопление пеллетами, а природный газ использовать только как резерв, передает БелТА. Это заявление прозвучало во время рабочей поездки главы республики в Шкловский район.

В ходе визита лидеру страны продемонстрировали реконструированный агросервис, котельная которого работает на древесных гранулах. «Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты», – подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер отметил наличие в стране огромных запасов местного древесного сырья, которое необходимо эффективно перерабатывать.

Он добавил, что республика обладает достаточным количеством профильных заводов для производства такого вида топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зимой стоимость древесных пеллет в Польше достигла трех тысяч злотых за тонну.

Прошлым летом президент Белоруссии поручил очистить территорию страны от поваленных деревьев для получения ценного сырья.

Осенью 2025 года Александр Лукашенко заявил о сохранении прежних объемов закупок российского газа.