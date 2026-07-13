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    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте
    Кличко сообщил о российском ракетном ударе по складам в Киеве
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    СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами
    13 июля 2026, 14:34 • Новости дня

    Рязанские врачи извлекли пластмассовый свисток из бронха ребенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рязанские врачи оказали экстренную помощь юному пациенту, случайно вдохнувшему деталь игрушки, которая застряла глубоко в бронхе и издавала характерный звук при каждом вдохе, сообщило министерство здравоохранения региона.

    «Специалисты Областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха <...> мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В процессе игры мальчик случайно вдохнул свисток, который застрял в правом главном бронхе. Отмечается, что при дыхании ребенка был отчетливо слышен характерный звук игрушки. Врачам пришлось провести бронхоскопию, и сейчас состояние пациента не вызывает опасений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковные медики извлекли из пищевода пациента металлическую крышку от бутылки.

    Днем ранее кузбасские хирурги удалили из бронха пенсионера вросшую кость.

    В феврале оренбургские врачи спасли мальчика, проглотившего 14-сантиметровую ложку.

    13 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Собянин: Надо перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин предложил отсрочить возврат бюджетных кредитов регионами. С этой инициативой он выступил во время встречи с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

    Собянин отметил, что ранее бюджетные кредиты помогали регионам сохранять устойчивость финансовой системы и выполнять запланированные проекты, включая национальные проекты, развитие промышленности и экономики, сообщается в канале «Единой России» в Max. «Ранее Правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и так далее», – заявил Собянин.

    По словам мэра Москвы, сейчас вопрос возврата таких средств стал актуальным не только для субъектов, но и для федерального бюджета. В связи с этим обсуждается возможность переноса сроков выплат. «Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с Правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года», – отметил мэр.

    Собянин подчеркнул, что для реализации инициативы потребуется решение на уровне главы государства. «Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», – сказал мэр Москвы.

    В апреле Владимир Путин согласился с инициативой «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний срок.

    Позже Министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности на 2030 год.

    В мае премьер-министр Михаил Мишустин выступил с инициативой частичного списания долгов шести областям.

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    13 июля 2026, 10:48 • Новости дня
    Алиев оценил отношения Азербайджана и России

    Ильхам Алиев заявил о полной нормализации отношений Азербайджана с Россией

    Алиев оценил отношения Азербайджана и России
    @ Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Россия нормализовали отношения, которые, по его словам, развиваются позитивно.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о полной нормализации отношений с Россией, передает РИА «Новости». Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, он отметил важность двусторонних связей для всего региона.

    «Мы придаем большое значение отношениям с Россией. Мы также видели заявления официальных лиц Российской Федерации, в том числе президента Путина, о том, что отношения между нашими странами развиваются с положительной динамикой», – подчеркнул глава государства.

    Алиев добавил, что контакты на различных уровнях, включая правительственный и министерский, продолжаются. Сотрудничество охватывает традиционные и новые направления, среди которых особое место занимают транспорт, торговля и гуманитарная сфера.

    Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что отношения Баку и США находятся на пике. Он напомнил о встречах с Дональдом Трампом и подписании хартии о стратегическом партнерстве. По его словам, Вашингтон снял все ограничения на поставки вооружений Азербайджану, аналогичные решения приняли Британия и страны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года лидеры Украины и Азербайджана обсудили обострение отношений между Москвой и Баку.

    Позже Кремль подчеркнул стремление сохранить союзническое партнерство с республикой.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия будет идти только вперед
    Путин: Россия будет идти только вперед
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно это позволяет России всегда двигаться вперед.

    «Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС. По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

    Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.

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    13 июля 2026, 09:58 • Новости дня
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска

    ВС России поразили док для подводных дронов ВСУ и склад ракет в Черноморске

    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ, включая плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщило Минобороны.

    В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.

    Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.

    Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.

    Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), отметило ведомство.

    Военное судно «Шостка» (бортовой номер A852, ранее U852) – килекторное судно (судно обеспечения) проекта 419, входящее в состав ВМС Украины.

    Оно использовалось для десантных операций и было переоборудовано под западные образцы вооружения – десантные и безэкипажные катера.

    Спущено на воду в 1976 году на верфи Neptun Werft в городе Росток (ГДР). Первоначально вошло в состав Черноморского флота СССР под именем КИЛ-33. В 1997 году при разделе флота было передано Украине и переименовано в «Шостку».

    Длина судна – 87,3 метров, ширина – 14,8 метров, водоизмещение – 3151 тонн, грузоподъемность стрелы – до 65 тонн.

    Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.

    В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.

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    13 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    @ AP Photo/Ebrahim Noroozi/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом по подозрению в многолетнем сотрудничестве с израильской разведслужбой «Моссад», пишет The New York Times (NYT).

    По данным NYT, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского политика. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти.

    По данным расследования, в 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.

    Израиль неоднократно перечислял значительные суммы пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Кульминацией операции стал день атаки на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».

    Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. На публике он появился лишь недавно на похоронах аятоллы Али Хаменеи в окружении сотрудников КСИР, которые, по словам источников, «выглядели как охранники». Сейчас он находится под домашним арестом.

    Напомним, Соединенные Штаты и Израиль планировали вернуть к власти бывшего иранского президента. Американские СМИ назвали Махмуда Ахмадинежада желаемым для Вашингтона новым руководителем страны.

    Офис политика официально опроверг мартовские слухи о его гибели при ракетном обстреле.

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    13 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Создатель облика кроссоверов BMW Леклерк получил российское гражданство

    Путин предоставил гражданство бывшему шеф-дизайнеру BMW M Леклерку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW M Пьеру Леклерку.

    Владимир Путин подписал документ о выдаче паспорта РФ Пьеру Леклерку, передает РИА «Новости». Выдающийся специалист родился 29 июля 1972 года в Бельгии.

    На протяжении 13 лет бельгиец трудился в баварском концерне BMW. В период с 2000 по 2013 год он создал дизайн известных кроссоверов X5 и X6. Также специалист занимал пост шеф-дизайнера спортивного подразделения BMW M.

    После ухода из немецкой компании Леклерк продолжил профессиональную деятельность в Азии. Он успешно работал в китайском автомобильном концерне Great Wall Motors, а затем перешел в корейскую компанию KIA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года бывший боец UFC Франсимар Баррозу попросил предоставить ему российское гражданство.

    Весной 2025 года паспорт гражданина России получил шеф-повар из Германии Максим Житников.

    До этого президент подписал указ о принятии в гражданство разработчика электромобиля «Атом» Харальда Грюбеля.

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    13 июля 2026, 08:01 • Новости дня
    ВС России поразили порт Черноморска

    ВС России нанесли ночной удар по портовой инфраструктуре Черноморска

    ВС России поразили порт Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в том числе ударными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    Порт использовался для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны уточнило, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений на побережье Черного моря.

    Днем ранее армия России нанесла удары по резервуарам с топливом в портах Южный и Измаил.

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    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

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    13 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Лукашенко призвал перевести отопление в Белоруссии с газа на пеллеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белоруссии планируют активно внедрять использование древесных гранул для обогрева помещений, оставив традиционные виды топлива в качестве запасного варианта.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал настойчиво переходить на отопление пеллетами, а природный газ использовать только как резерв, передает БелТА. Это заявление прозвучало во время рабочей поездки главы республики в Шкловский район.

    В ходе визита лидеру страны продемонстрировали реконструированный агросервис, котельная которого работает на древесных гранулах. «Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты», – подчеркнул глава государства.

    Белорусский лидер отметил наличие в стране огромных запасов местного древесного сырья, которое необходимо эффективно перерабатывать.

    Он добавил, что республика обладает достаточным количеством профильных заводов для производства такого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зимой стоимость древесных пеллет в Польше достигла трех тысяч злотых за тонну.

    Прошлым летом президент Белоруссии поручил очистить территорию страны от поваленных деревьев для получения ценного сырья.

    Осенью 2025 года Александр Лукашенко заявил о сохранении прежних объемов закупок российского газа.

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    13 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Зеленский подтвердил убийство мирных жителей Киевской области военными ВСУ
    Зеленский подтвердил убийство мирных жителей Киевской области военными ВСУ
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух гражданских лиц в селе Калиновка Киевской области военнослужащими 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По делу задержаны 10 человек, среди которых бывший командир бригады Станислав Лучанов, передает ТАСС.

    «Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного человека из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка Киевской области. Ужасная трагедия, – написал Зеленский в своем Telegram-канале. – Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады».

    Глава МВД Украины Игорь Клименко также подтвердил задержание десятого подозреваемого. Он назвал действия украинских военных бандитскими и отметил, что преступление вызвало широкий резонанс, запустив публичную дискуссию о поведении солдат ВСУ в тылу. Клименко подчеркнул недопустимость разрешения конфликтов подобными методами.

    Напомним, командир 155-й бригады ВСУ Станислав Лучанов тайно покинул место службы на фоне расследования пропажи мирных жителей.

    Российские силовики рассказали о массовом дезертирстве бойцов этого подразделения.

    В Харьковской области правоохранители разоблачили преступную группу украинских военных из-за убийств гражданского населения.

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    13 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США

    Гончаренко: НАБУ может предъявить обвинения Стефанишиной

    Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США
    @ Andreea Alexandru/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Ольга Стефанишина оставила должность посла Украины в США по личным обстоятельствам, пишут украинские СМИ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить бывшему послу обвинения.

    Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам на прошлой неделе. Украинский лидер Владимир Зеленский удовлетворил его, передает ТАСС.

    Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стефанишина приняла решение завершить карьеру и оставить службу по собственному желанию.

    Зеленский 12 июля отправил в отставку премьера Юлию Свириденко в рамках обновления состава кабинета министров Украины.

    Депутаты Верховной рады заявили, что освободившееся кресло руководителя дипломатического представительства в Соединенных Штатах займет именно Свириденко.

    Стефанишина, ранее занимавшая пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции, приступила к обязанностям посла Украины в США 12 сентября 2025 года.

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    13 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Церковь Грузии назвала имена европейских лоббистов ЛГБТ

    Церковь Грузии назвала Кубилюса и Юкнявичене лоббистами ЛГБТ

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс и постоянный докладчик Европарламента по Грузии Раса Юкнявичене лоббировали во время встреч в Грузинской патриархии интересы ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и радикальной оппозиции, заявил телекомпании «Имеди» представитель ГПЦ Александрэ Галдава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам протоиерея, «особенно (выделялись) Кубилюс и Юкнявичене, которым мы никак не смогли объяснить, какие злодеяния совершило в Грузии (саакашвилевское) «Единое национальное движение», сколько крови пролило и как не соответствуют их оценки реальности».

    «Мы говорили им, что те, кого они называют «маяком демократии», преследовали и пытали людей в Грузии, однако признать это (Кубилюс и Юкнявичене) не хотели», – сказал священнослужитель.

    Также Александрэ Галдава сообщил, что ГПЦ передала европейским эмиссарам «разочарование народа Грузии в том, что ему навязывают повестку дня ЛГБТ».

    Он отметил, что было сказано о неприемлемости проведения в Грузии гей-парадов, пропаганды ЛГБТ в школах и в публичных местах, однако понимания это не встретило.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе рассказал, что еврокомиссар по преодолению кризисов и равноправию Хаджа Лабиб настойчиво призывала патриархию Грузии помочь с популяризацией однополых браков.

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    13 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море

    Каллас: ЕС создаст центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел государств Евросоюза обсуждают стратегию безопасности в Черном море, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, планируется создать специальный центр для защиты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», – заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС.

    По данным издания Euractiv, европейские дипломаты планируют согласовать практические детали работы новой структуры. В повестке дня значатся вопросы ротационной системы командования и выбор места для размещения штаб-квартиры. Ожидается, что инициативу реализуют под руководством Софии и Бухареста.

    При этом между странами объединения сохраняются разногласия о роли Турции как долгосрочного партнера проекта. Создаваемый центр должен улучшить контроль за ситуацией на море и дополнить совместную противоминную деятельность Анкары, Бухареста и Софии.

    Ранее Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря.

    Еврокомиссия в прошлом году разработала план создания специального хаба для мониторинга судоходства.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить морскую оперативную зону в регионе.

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    13 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    При атаке беспилотников в Подмосковье погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили масштабный налет на Московскую область, передает канал губернатора Андрея Воробьева на платформе Mах. Над территорией региона удалось сбить и подавить 81 аппарат. «В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил глава региона.

    Из-за падения обломков вспыхнул пожар в пяти частных жилых домах. Беспилотники были уничтожены над множеством населенных пунктов, включая Одинцово, Подольск, Домодедово и Коломну. В Солнечногорске повреждения получил многоквартирный дом, там ранены два человека. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино, где пострадали два частных домовладения. В Можайске повреждены карниз и остекление многоквартирного здания, однако обошлось без жертв. На местах происшествий продолжают работу оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при падении беспилотника в подмосковном Егорьевске погиб шестимесячный ребенок.

    В середине прошлого месяца в результате массированного налета дронов на регион пострадали семнадцать человек.

    За несколько дней до этого системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области 86 аппаратов.

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    13 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская часть России примет на себя основной удар нового экстремального потепления из-за столкновения горячих атмосферных потоков, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

    «После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», – пояснил Фаццини РИА «Новости».

    Он отметил, что европейская часть территории России, по всей видимости, ощутит последствия этой волны сильнее всего.

    Ученый пояснил, что траектория движения горячего воздуха изменилась. Если раньше поток шел от Алжира к Скандинавии, то сейчас он направится из Магриба в северо-восточную Европу.

    Над российской территорией столкнутся антициклон из Африки и теплая волна со стороны Персидской пустыни.

    Помимо западных регионов России, от экстремальных температур серьезно пострадают скандинавские страны, Прибалтика и Польша, резюмировал итальянский эксперт.

    В июне экстремальная жара привела к огромному количеству смертей в Европе. Периоды засухи за последние годы поставили на грань нищеты миллионы европейцев.

    В мае синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за высоких температур.

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